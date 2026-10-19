В Шымкенте 610 безработных направили на профессиональное обучение

С начала года в Шымкенте через Центр трудовой мобильности на профессиональное обучение направили 610 безработных. Из них 450 человек — в организации образования, ещё 160 — на обучение непосредственно на рабочих местах.

На предприятиях ТОО «Алем-БТ» и ТОО «Balabi Textile» планировалось обучить 70 человек по специальности «Оператор вязального оборудования».

В октябре 47 участников полностью завершили курсы и получили соответствующие сертификаты. Сейчас ведётся работа по их трудоустройству.

Ещё 19 человек были отчислены по различным причинам. Четверо продолжают профессиональное обучение.

Эти меры направлены на повышение квалификации безработных, освоение востребованных на рынке труда профессий и содействие постоянной занятости.