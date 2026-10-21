В Казахстане назвали профессии, по которым не хватает специалистов

В Казахстане сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Особенно остро нехватка специалистов ощущается в здравоохранении, промышленности, строительстве и технических отраслях. Об этом свидетельствуют данные информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Наибольший кадровый дефицит в 2026 году зафиксирован среди медицинских работников. Так, на 469 вакансий акушеров-гинекологов приходилось всего 100 резюме. На 448 вакансий педиатров было подано 139 резюме, а на 300 вакансий анестезиологов-реаниматологов — только 75.

Также стране не хватает онкологов, неонатологов и эндокринологов.

Высокий спрос сохраняется и на рабочие специальности. Работодатели ищут электриков, механиков, слесарей, сварщиков, машинистов, операторов оборудования, строителей и водителей. Востребованы инженеры и специалисты по автоматизации производства.

Потребность в таких кадрах связана со строительством новых объектов, развитием промышленности и модернизацией транспортной и энергетической инфраструктуры.

Растёт спрос и на специалистов в сфере информационных технологий. Казахстанским компаниям требуются разработчики программного обеспечения, программисты и другие IT-специалисты. С развитием искусственного интеллекта и автоматизации всё большее значение приобретают навыки работы с цифровыми инструментами.

Согласно долгосрочному прогнозу, до 2035 года потребность экономики Казахстана в кадрах составит 2,9 млн человек. Более половины этого количества придётся на рабочие профессии.

В 2026 году перечень наиболее востребованных профессий расширили с 51 до 174 специальностей. В него вошли направления инженерии, строительства, обрабатывающей промышленности, биотехнологий, зелёной и ядерной энергетики.

Для подготовки специалистов развивается дуальное обучение, которое позволяет совмещать учёбу с практикой на предприятиях.

По данным правительства, сегодня таким обучением охвачены 138 тысяч студентов из 552 колледжей. В программе участвуют около 11 тысяч предприятий. Ещё 43 тысячи студентов проходят подготовку по целевому заказу работодателей.

Казахстанцы, желающие сменить профессию или повысить квалификацию, также могут пройти краткосрочное профессиональное обучение и переобучение по востребованным направлениям.

В Министерстве труда отмечают, что проблема кадрового дефицита связана не только с количеством работников, но и с несоответствием их квалификации потребностям работодателей. Поэтому особое внимание уделяется практической подготовке специалистов и взаимодействию учебных заведений с предприятиями.