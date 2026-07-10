В Байдибеке обсудили повышение качества образования

В Байдибекском районе обсудили пути повышения качества технического и профессионального образования. В ходе рабочей поездки аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил многопрофильный колледж №19, где ознакомился с условиями обучения и дал ряд поручений по подготовке востребованных специалистов.

Особое внимание он уделил качеству подготовки кадров, соответствию образовательных программ требованиям рынка труда и вопросам дальнейшего трудоустройства выпускников.

Колледж был введён в эксплуатацию в 2014 году и рассчитан на 425 студентов. Сегодня здесь работают 54 преподавателя, которые готовят специалистов по 11 востребованным направлениям. В колледже обучают будущих ветеринаров, сварщиков, специалистов по вычислительной технике и информационным сетям, техническому обслуживанию автомобилей, швейному производству, агрохимии, плодоовощеводству, механизации сельского хозяйства и другим востребованным профессиям.

В Туркестанской области продолжается системная работа по развитию технического и профессионального образования, укреплению материально-технической базы колледжей и подготовке квалифицированных специалистов для экономики региона.