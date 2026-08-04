Колледжи Туркестанской области ждут перемены

В колледжах Туркестанской области не только готовят специалистов по востребованным профессиям, но и активно внедряют цифровые технологии. Одним из таких нововведений стала система Face ID для учета посещаемости студентов.

Об этом сообщил руководитель областного управления образования Галымжан Орынов.

«Сегодня в регионе функционируют 50 колледжей, из них 28 государственных и 22 частных. В колледжах по 84 специальностям обучаются 39 299 студентов. В том числе 32 880 человек обучаются по государственному образовательному заказу, а 6 419 — на платной основе. В образовательных организациях готовят кадры по таким направлениям, как сельское хозяйство, строительство, сфера услуг, туризм, техника и технологии, медицина, искусство, гуманитарные науки и образование»-, сообщил руководитель управления образования Туркестанской области Галымжан Орынов.

«Система опознавания лиц запущена в 20 из 25 государственных колледжей, подведомственных управлению. Кроме того, продолжается работа по внедрению единой облачной бухгалтерской системы «Фаворит» для обеспечения полного прослеживания платежей, а также платформы «Baqylau-kz», разработанной Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави на базе искусственного интеллекта для выявления отклонений цен»,— поясняет аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

В прошлом году по проекту «Жас маман» на модернизацию 11 колледжей было выделено 1 миллиард 100 миллионов тенге. Благодаря этому мы поэтапно обновляем материально-техническую базу учебных заведений. В 2025 году колледжи окончили более 12,5 тысячи студентов, более 80% выпускников уже нашли работу.

Особенно важно, что свыше 9,5 тысячи выпускников рабочих специальностей были трудоустроены по профессии. В этом году дипломы получили уже более 13 тысяч молодых специалистов. Наша задача — довести уровень их трудоустройства до 83% по итогам года.

В числе приоритетных задач — совершенствование системы управления колледжами, развитие цифровых сервисов, создание единой системы мониторинга в режиме реального времени и повышение уровня трудоустройства выпускников.

Также продолжится подготовка квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.