В Шымкенте изменены маршруты автобусов №30 и №102

В Шымкенте продолжается работа по улучшению общественного транспорта с учётом пожеланий горожан.

В маршруты №30 и №102 внесены изменения.

Маршрут №30:

В связи с увеличением пассажиропотока добавлены 2 дополнительных рейса. Теперь в будние дни курсируют 12 автобусов, в выходные — 8.

Маршрут №102:

Из-за неудобного и опасного разворота на улице Аймауытова в районе рынка «Айна» маршрут перенесён на улицу Жибек жолы. Также добавлены 2 дополнительных рейса. В будни на линии 11 автобусов, в выходные — 8.

Работа по развитию транспортной сети города будет продолжена. Все предложения пассажиров тщательно изучаются и учитываются.