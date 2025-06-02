В Шымкенте изменены маршруты автобусов №30 и №102

В Шымкенте продолжается работа по улучшению общественного транспорта с учётом пожеланий горожан.
В маршруты №30 и №102 внесены изменения.
Маршрут №30:
В связи с увеличением пассажиропотока добавлены 2 дополнительных рейса. Теперь в будние дни курсируют 12 автобусов, в выходные — 8.
Маршрут №102:
Из-за неудобного и опасного разворота на улице Аймауытова в районе рынка «Айна» маршрут перенесён на улицу Жибек жолы. Также добавлены 2 дополнительных рейса. В будни на линии 11 автобусов, в выходные — 8.
Работа по развитию транспортной сети города будет продолжена. Все предложения пассажиров тщательно изучаются и учитываются.