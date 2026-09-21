Около 100 работодателей представят вакансии на ярмарке в Шымкенте

22 сентября в Шымкенте пройдет ярмарка вакансий, приуроченная ко Дню труда. В мероприятии примут участие около 100 работодателей, среди которых государственные учреждения и крупные компании города. Посетители смогут ознакомиться с актуальными вакансиями и получить информацию о возможностях трудоустройства.

Кроме того, участники, получившие в 2025 году безвозвратные гранты в размере 400 МРП, представят свою продукцию.

Отдельный блок ярмарки будет посвящен программе добровольного переселения в регионы, испытывающие дефицит рабочей силы. Представители Абайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской и Павлодарской областей расскажут о вакансиях, условиях переезда и мерах социальной поддержки.

Ярмарка начнется 22 сентября в 10:00 в Выставочном центре по адресу проспект Назарбаева, 12.