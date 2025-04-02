В Шымкенте обновили автобусные маршруты

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Администратор
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Микроавтобусы в Шымкенте

На маршрутах №143 и №144 вводятся дополнительные рейсы. Кроме того, маршруты №142 и №143 пополнились 15 новыми микроавтобусами.

Все они оснащены комфортными сиденьями и системой кондиционирования.

График работы маршрутов:

  • №142 – 5 автобусов, интервал 12 минут
  • №143 – 7 автобусов, интервал 12 минут
  • №144 (Айнатас – ЖДВ – Центральный рынок) – 6 автобусов, интервал 12 минут
  • №144А (Жыланбұзған – ЖДВ – Центральный рынок) – 10 автобусов, интервал 12 минут
  • №144Б (Елтай – ЖДВ – Центральный рынок) – 4 автобуса, интервал 24 минуты

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