Подросток на скутере пострадал в ночном ДТП в Шымкенте

5 июля около 23:30 на улице Калдаякова в Шымкенте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и скутера.

По предварительной информации, Hyundai Accent под управлением женщины двигался по проезжей части, когда столкнулся с мотороллером, за рулём которого находился подросток в возрасте 15–16 лет.

Оба транспортных средства двигались навстречу друг другу.

По данным очевидцев, водитель Hyundai не уступила дорогу, в результате чего произошло столкновение.

Скутерист получил ушибы нижних конечностей. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте.

Дознаватели выясняют обстоятельства аварии.