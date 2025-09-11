Как шымкентцам вернуть товар в магазин и не нарушить закон

В Шымкенте жители всё чаще интересуются своими правами в сфере возврата и обмена непродовольственных товаров.

Законодательство Республики Казахстан закрепляет за покупателями возможность вернуть товар продавцу, если его не устроили фасон, расцветка, размеры или комплектация.

При этом важно подтвердить факт покупки именно у конкретного продавца.

Для этого необходимо сохранить товарный вид продукции, наличие фабричных пломб и ярлыков, а также не использовать приобретённый товар.

Кроме того, требуется предоставить документы, подтверждающие сделку, будь то фискальный чек, товарный чек или договор купли-продажи.

Однако в Шымкенте, как и в других регионах страны, нередко возникают ситуации, когда покупатель утрачивает документы.

В таких случаях закон позволяет использовать альтернативные доказательства: фотографии, видеозаписи, свидетельские показания и иные подтверждения, способные доказать факт покупки в конкретном магазине.

Жителям Шымкента следует учитывать, что возврат товара надлежащего качества возможен только в течение 14 календарных дней с момента приобретения.

Исключение составляют ситуации, когда продавец или изготовитель объявляют более длительный срок обмена.

Продавец обязан заменить товар на аналогичный, соответствующий запросам покупателя, либо произвести перерасчёт, если стоимость заменяемой продукции отличается.

Если же необходимого аналога нет в наличии, покупатель вправе потребовать возврат уплаченной суммы.

При этом важно помнить, что существует ряд категорий товаров, которые не подлежат возврату или обмену.

В Шымкенте, как и по всей стране, к таким товарам относятся лекарственные препараты и медицинские изделия, предметы нательного белья, чулочно-носочные изделия, живые растения и животные.

Также возврату не подлежат метражные товары: ткани различных видов, трикотажные и гардинные полотна, искусственный мех, ковровые покрытия, кружева, тесьмы, ленты, провода, кабели, линолеум, багеты, плёнки и клеёнки.

Дополнительно к этому списку включены абонентские устройства сотовой связи.

Таким образом, в Шымкенте, как и в целом по Казахстану, защита прав потребителей остаётся важной задачей, а знание своих возможностей помогает горожанам чувствовать себя увереннее при совершении покупок.

Соблюдение установленных правил возврата способствует справедливому урегулированию спорных ситуаций между покупателем и продавцом и укрепляет культуру потребительских отношений в городе.