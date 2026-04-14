Ждать или покупать: почем клубника на базарах Шымкента?

С приходом апреля на прилавках шымкентских рынков начала появляться клубника. Но цены кусаются, сейчас местная клубника продаётся примерно по 2500 тенге за килограмм.

Сезон клубники стартовал в Шымкенте. Но продавцы отмечают, что цена на первый урожай традиционно выше обычной. Дороже обходится импортная ягода — из-за транспортных расходов и условий хранения. Несмотря на это, из за привлекательности и качества продукция пользуется спросом.

«Уже два дня, с воскресенья, пошла местная клубника. Раньше была из Сарыагаша — тепличная. Сейчас появилась местная, натуральная. Наша стоит 2 500 тенге. Ташкентская — 4 500–6 000 тенге, в зависимости от сорта. Вот этот сорт называется «Альбион», корейский сорт. Он считается более сладким. Кто-то берёт просто поесть, кто-то — для клубники в шоколаде», — Гуляпия Тортбаева, продавец.

Кусающиеся цены обычных покупателей отпугивают. Большинство шымкентцев предпочитают дождаться снижения стоимости и откладывают покупку. Но некоторые берут ягоду для украшения праздничного стола.

«Клубника — она ведь круглый год. Но всё равно дорогая. Если бы продавали по 500–800 тенге, тогда бы брали. Всё зависит от доходов людей, от пенсий. Иногда покупаем понемногу», — говорит местный житель.

«Покупаем детям и внукам, особенно местную из Карабулака. Но четыре клубники купишь — это уже килограмм», — местный житель.

Продавцы говорят, в ближайшее время местной клубники на прилавках станет больше, а значит и цены пойдут вниз. Кроме того, через несколько дней на прилавках появится сорт «Чёрный принц», который отличается сладким ярким вкусом клубники.