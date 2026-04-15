За вклад в развитие искусства: педагоги Шымкента получили государственные награды

В Шымкенте заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева вручила государственные награды педагогам в сфере музыкального образования.

Выступая на церемонии, министр отметила, что преподаватели искусства играют важную роль в сохранении и популяризации культурного наследия, а также в развитии творческого потенциала подрастающего поколения.

За вклад в организацию и проведение республиканской акции «Күй күмбірі», направленной на продвижение национальных ценностей и популяризацию искусства кюя, указом президента были награждены педагоги города.

Орденом «Құрмет» награждена учитель музыки школы-гимназии №65 имени Ыбырай Алтынсарина Гульфайруз Елжанова.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечена учитель музыки школы-лицея №46 Еркежан Намазова.

Благодарственным письмом «Алғыс» награждена учитель музыки средней школы №58 Гульзира Даржанова.