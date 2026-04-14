Почем овощи на шымкентских рынках?

Фрукты и ягоды удовольствие дорогое, но как обстоят дела с овощами? Местные и привозные продукты отличаются по стоимости и качеству, но покупатели всё равно приобретают необходимое для повседневного рациона. Продавцы отмечают, что по мере поступления нового урожая ситуация может измениться, и цены постепенно снижаются.

На шымкентских рынках идет бойкая торговля. Ежедневный стол горожан не обходится без овощей. Купишь — потратишь деньги, не купишь — останешься без витаминов. Поэтому местные жители, несмотря на рост цен, покупают овощи.

«Я покупаю продукцию местного производства. Нравится, очень вкусно. Помидоры, огурцы, салатные листья — всё необходимое для дома. По цене тоже нормально. Но, конечно, лучше, чтобы было дешевле», — говорит житель города.

«Помидоры вроде снаружи красные, внутри желтоватые. Вкуса нет. Пока не появится местная продукция, приходится брать по 1–2 килограмма, чтобы накрыть стол для гостей, но чтобы полноценно начать сезон овощей еще рано», — местный житель.

Местные помидоры на этом рынке стоят от 1 000 тенге за килограмм, огурцы — от 1 200 тенге и выше. Зарубежные огурцы и помидоры стоят дороже — до 2 000 тенге. Баклажаны, лук, петрушку и укроп выращивают местные фермеры, поэтому их стоимость считается более доступной, отмечают предприниматели.

«Сейчас почти ничего из-за рубежа не поступает — всё идёт из Сарыагаша. Зелень местная. Розовые помидоры — из Ташкента. Болгарский перец — импортный, из-за границы. На этой неделе цены снизились примерно на 100 тенге. На прошлой неделе было 1 200–1 300 тенге. Эти овощи дорогие, их привозят из Ташкента. В основном их берут для кафе, а для дома — более дешёвые варианты», — Умида Артыкбайкызы, продавец.

Цены на овощи пока остаются высокими, но шымкентцы покупают их в надежде что уже в ближайшее время местная продукция станет более доступной.