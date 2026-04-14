Шымкентская команда уверенно лидирует на чемпионате Казахстана среди юношей по футболу

В Шымкенте на стадионе стадионе «Локомотив» проходит чемпионат Казахстана по футболу среди юношей. В турнире принимают участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ из семи городов: Актау, Актобе, Кызылорды, Тараза, Конаева, Туркестана и Шымкента.

Хозяева турнира — команда СДЮШОР №17 — уже провела ряд встреч. И, вполне успешно.

В стартовых играх шымкентские футболисты одержали крупные победы над соперниками из Актау (4:0) и Конаева (5:1), затем обыграли Туркестан со счётом 2:0. Единственную ничью команда сыграла против Кызылорды — 0:0. Также в активе шымкентцев победа над Актобе — 3:0.

Команда из Шымкента демонстрирует уверенную игру и остаётся одним из главных претендентов на победу в чемпионате. Сегодня на стадионе «Локомотив» состоится завершающая встреча СДЮШОР «17 встретится с командой из Тараза.

Подробности в наших завтрашних спортивных новостях.