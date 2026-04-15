Казахстан наращивает выпуск бензина и дизельного топлива

Стабильность на топливном рынке: в Казахстане произведено 3,7 млн тонн нефтепродуктов.

В Казахстане сформированы необходимые запасы горюче-смазочных материалов. По итогам первого квартала 2026 года объем производства нефтепродуктов в стране составил 3,7 млн тонн при прогнозе на год в 15,4 млн тонн.

Основную долю производства занимают социально значимые виды топлива. За отчетный период выпущено 1,6 млн тонн бензина и около 1,5 млн тонн дизельного топлива.

Параллельно с обеспечением текущих потребностей внутреннего рынка Министерство энергетики реализует программу по увеличению нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Планируется расширение действующих предприятий: мощность Павлодарского нефтехимического завода увеличат с 5,5 до 9 млн тонн, Шымкентского нефтеперерабатывающего завода — с 6 до 12 млн тонн, а Атырауского НПЗ — с 5,5 до 6,7 млн тонн.

Кроме того, ведется работа по ускоренной реализации проекта строительства нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн тонн в год.