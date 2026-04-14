Реклама
На главную Новости Шымкента Общество В аэропорту Шымкента состоялась торжественная встреча призёров чемпионата Азии по боксу

В аэропорту Шымкента состоялась торжественная встреча призёров чемпионата Азии по боксу

-
Ангелина Подлипаева
-
25

В шымкентском аэропорту состоялась торжественная встреча призёров чемпионата Азии по боксу, который прошел в Улан-Баторе.

Боксеры Махмуд и Торехан Сабырхановы вернулись на родину с наградами: в их активе серебряная и бронзовая медали престижного континентального первенства. Спортсменов встретили родные, тренеры и представители спортивной общественности. Победителей поздравили с успешным выступлением, отметив высокий уровень подготовки и вклад в развитие казахстанского спорта.

Напомним, что в активе сборной Казахстана 13 наград.

На счету наших боксеров наибольшее число золотых медалей. Казахстанские боксеры шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. У них также 2 серебряных и 5 бронзовых наград.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.