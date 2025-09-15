Масштабное правовое мероприятие прошло в школах Шымкента

В Шымкенте состоялось масштабное мероприятие под названием «Прокурорский час», в котором приняли участие более девяноста тысяч школьников.

Целью инициативы стало правовое просвещение подрастающего поколения, формирование у детей и подростков устойчивого понимания норм законопослушного поведения, а также профилактика возможных правонарушений среди молодежи.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что подобные встречи проводятся на регулярной основе и являются важной частью совместной работы органов прокуратуры, правоохранительных структур и образовательных учреждений.

Формат «Прокурорского часа» предусматривал открытый диалог, где школьники могли свободно задавать вопросы, делиться собственным мнением и обсуждать волнующие их темы.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам личной безопасности, ответственности за противоправные действия и значению соблюдения правовых норм в повседневной жизни.

Перед учащимися выступили ветераны правоохранительных органов, которые поделились своим многолетним профессиональным и жизненным опытом.

Их рассказы о трудностях службы, реальных случаях из практики и о том, к чему может привести неосмотрительное поведение, вызвали у ребят живой интерес и стали важным напоминанием о необходимости осознанного отношения к собственным поступкам.

В рамках мероприятия был представлен официальный аккаунт «IDos» в социальной сети TikTok.

Этот медиапроект создан специально для школьников и ориентирован на повышение уровня их правовой грамотности.

Организаторы сообщили, что на платформе планируется регулярно публиковать короткие, но информативные видеоролики профилактического характера, которые будут способствовать формированию у подростков понимания последствий противоправных действий, а также помогать им находить верные жизненные ориентиры.

Подобные инициативы, по словам представителей прокуратуры, особенно важны в современных условиях, когда цифровая среда активно влияет на формирование мировоззрения молодежи.

Своевременное донесение до школьников полезной информации в привычном для них формате помогает не только расширять их кругозор, но и развивать критическое мышление, способность анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения.

Организаторы отметили, что дети — это будущее страны, и забота о них является обязанностью каждого взрослого.

Проведение таких мероприятий способствует укреплению взаимного доверия между молодежью и представителями государственных структур, формирует у подрастающего поколения чувство ответственности за собственное поведение и уверенность в том, что рядом всегда есть люди, готовые поддержать и помочь.