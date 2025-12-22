Главная новогодняя ёлка Шымкента засияла огнями

В Шымкенте на площади Астаны состоялась торжественная церемония зажжения огней главной новогодней ёлки города.

Праздничное мероприятие собрало тысячи жителей и гостей мегаполиса. В церемонии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Центральная площадь в этот вечер превратилась в настоящую зимнюю сказку. Яркая иллюминация, тематическое оформление и насыщенная развлекательная программа создали особую праздничную атмосферу. Для детей были подготовлены аттракционы, а территорию украсили более 80 новогодних ёлок.

За час до начала основной церемонии зрителей порадовали показательные выступления по фигурному катанию. На ледовой арене выступили победители и призёры международных и республиканских соревнований, представив короткие и произвольные программы, а также групповые танцевальные номера.

Кульминацией вечера стала концертная программа с участием эстрадных исполнителей.

Как сообщили в акимате, в ближайшие дни в городе пройдут и другие культурные и развлекательные мероприятия.

