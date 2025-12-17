В Шымкенте 21 декабря зажгут главную новогоднюю ёлку

Сегодня на пресс-конференции заместитель акима и официальный представитель акимата Шымкента Сарсен Куранбек сообщил дату торжественного зажжения главной новогодней ёлки города.

Церемония состоится 21 декабря на площади Астана. По плану, огни ёлки загорятся в 19:00.

В этом году власти города решили установить натуральную ель, отказавшись от искусственных елок и железных сборных конструкций. Как отметил Габит Сыздыкбеков на прошлой неделе на брифинге СЦК, это решение принято как его личная инициатива.

Бюджет мероприятия составляет 9 млн 189 тысяч тенге, уточнил Сарсен Куранбек.

Отметим, что в прошлом году торжественное зажжение главной ёлки прошло с казусом: из-за короткого замыкания электропроводки она в буквальном смысле загорелась. К счастью, пожарные вовремя среагировали и быстро потушили огонь.