Цвета, еда и ритуалы: нумеролог дала рекомендации к новогодней ночи

Впереди один из главных праздников года — новый год. И многие задаются вопросом как провести новогоднюю ночь так, чтобы весь следующий год был удачным и энергичным.

Нумеролог Виола Эргашова дала нашим несколько советов: в чем встретить ночь с 31-го на 1-е, что должно быть на праздничном столе, и какие ритуалы можно сделать для привлечения удачи и благополучия.

Огненная лошадь предполагает огненные энергии, поэтому в новый год приветствуются яркие цвета: все оттенки желтого, золотого, оранжевого, красного и коричневого. Избегать, говорит нумеролог, следует цветов, которые подавляют энергию: серого, голубого, синего и черного, чтобы не лишать себя активности и внутреннего огня.

«Так как у нас этот год очень энергичный, назовем так, постельное белье таких цветов нельзя. Вот как раз нужны серые какие-нибудь, темные оттенки, голубые. Для чего? Для того, чтобы вы и так в энергии, в движении. И ложась спать, вы находитесь опять под действием этого цвета. Вы не отдыхаете. Вы устаете. Вы переутомляетесь. Вы встаёте раздражительным. Поэтому мы делаем некий баланс от повседневной жизни», — говорит нумеролог, Виола Эргашова.

На праздничном столе обязательно должны быть крупы — символ изобилия, орехи, мед и гранат, приносящие сладость и радость в жизнь. Фрукты и печёное, также приветствуются.

«Баурсаки, возможно, что-то ещё. То есть обязательно должен присутствовать хлеб. Естественно, бешбармак новогоднюю ночь, ночью не стоит. Это может быть говядина, телятина, это может быть баранина. Но, опять-таки, никак не конина», — говорит нумеролог, Виола Эргашова.

В новогоднюю ночь многие совершают ритуалы, чтобы будущий год прошел под знаком удачи и денег. Ритуал на изобилие прост, но очень эффективен, говорит специалист: подарите кому-то нужное и важное, чтобы показать свою щедрость и готовность к переменам. А еще есть ритуал с монеткой.

«Элементарно какое-то блюдо с рисом, положить туда монетку. Пусть она стоит на столе. Дальше в 12 часов ночи просто заговорить монету «Пусть в моём доме всегда будет процветание и уют. А в моём сердце – спокойствие». Эту монетку потом либо мы оставляем где-то дома, либо кладём себе в кошелёк. И на протяжении всего года отслеживаем, как у нас будет проходить наша дальнейшая жизнь», — говорит нумеролог, Виола Эргашова.

Ещё один способ проявить щедрость, сделать пожертвование в фонд или приют, чтобы подарить праздник не только себе, но и другим. Это точно покажет огненной лошади ваш настрой на будущий 2026 год.