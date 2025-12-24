Что принес Шымкенту уходящий год

Под конец каждого года принято подводить итоги. Так сказать, сводить баланс успехов и недоделок, прорывов и просчетов. Приятнее всего, конечно, говорить о том, что удалось.

Каждый отдельный человек подводит личный итог, а каждый город, тем более такой огромный, как Шымкент, ориентируется на итоговые цифры статистики. Так вот, опираясь на эти цифры, можно сделать весьма удовлетворительные выводы:

год в целом удался на славу!

Город строится и расширяется

Главные акценты в политике строительства и благоустройства Шымкента были сделаны на обеспечение людей жильем, модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры, реновацию и повышение сейсмоустойчивости жилого фонда. Курс был взят на последовательную стратегию формирования нового качества городской среды.

Шымкент уже с начала 2025 года поставил амбициозные задачи: возвести всего за год около ста объектов, в том числе 57 многоквартирных домов, 17 объектов образования, восемь инфраструктурных систем, а также парки,

медучреждения и здания МЧС. Туда же входят 3 500 новых квартир и еще 397 квартир для социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, была поставлена цель – обновить уже имеющийся жилищный фонд. Была составлена и утверждена дорожная карта по сносу 66 аварийных и устаревших многоквартирных домов с последующим переселением граждан в новое жилье, что и называется реновацией жилищного фонда.

До конца этого года планировалось сдать в эксплуатацию 16 новых школ, общежитие, дворцы школьников, спорткомплекс, культурный и реабилитационный центры для людей с инвалидностью, дополнительный корпус Центра крови и несколько объектов для МЧС. В целом программа выполнена успешно. И в плане строительства, и в плане реновации и благоустройства.

Самым ярким примером кардинального преобразования городского ландшафта является микрорайон «Бозарык», всего лишь за три года превратившийся из малоосвоенного пустыря в перспективный жилой массив. С 2023-го здесь запланировали построить 81 жилой дом общей площадью около 300 тыс. квадратных метров – это почти 3 700 квартир.

Стройка двигалась ударными темпами: в 2023 году было построено 18 домов (704 квартиры), в 2024-м – 27 домов (1 134 квартиры), в этом году – 16 из оставшихся 34-х. Здесь важно подчеркнуть, что обустройство этой сложной по геодезическим показателям территории идет параллельно с возведением сопутствующей инженерной инфраструктуры. Это водо- и теплоснабжение, канализация, электросети. То есть делается все, чтобы новоселы обрели не голые квадратные метры, как иногда бывает, а получили желанное благоустроенное пространство, пригодное для комфортной жизни.

По роду работы мне часто приходится слышать мнения шымкентцев о нашем городе. Это касается даже таких вроде бы мелочей, как состояние дорог и светофоров, арыков и автобусных остановок, озеленение газонов, парков и аллей. Радует, что высказывания людей становятся все менее критичными: город стал нравиться и радовать глаз! Говорят, что у Шымкента как будто появился рачительный хозяин, которому не безразличен ни его внешний лик, ни его внутреннее убранство.

Это подтверждают конкретные цифры. В 2025 году в Шымкенте на 27 магистральных улицах высажено свыше 152 тыс. деревьев. Благоустроен участок реки Кошкараты протяженностью 3,5 км.

В парке Shymkent City запущен музыкальный фонтан, а на территории общественного пространства «Озеро» установлена конструкция, объединяющая лазерное, световое и огненное шоу. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким города Габит Сыздыкбеков.

Коснулся глава Шымкента и проблемных вопросов. Он заметил, что в ирригационных каналах в центре города уже много лет не проходит вода, нарушается микроклимат. В этом году на 13 магистральных дорогах протяженностью 75 км вода проходила через ирригационные системы.

В мегаполисе на спонсорские средства возводится экопарк на 45 гектарах земли, где долгое время была просто городская свалка. Теперь там будут построены амфитеатр, искусственный водоем, спортивная площадка и пешеходные дорожки.

По словам акима, в регионе в целях улучшения качества интернета за последние три года установлено 295 базовых станций, а 398 модернизировано.

«С этого года мы реализуем проекты по развитию искусственного интеллекта. Что касается медицинской сферы, то сейчас уже внедрена система точного определения инсульта. Для обеспечения безопасности медработников запущен пилотный проект «Смарт-видеожетон». В сфере образования запущен дополнительный образовательный центр по робототехнике. Городские объекты отслеживаются с помощью дронов. В целях уменьшения дорожных пробок светофоры на 331 перекрестке подключены к современной интеллектуальной системе. Установлено 4 425 камер видеонаблюдения, 350 камер выполняют видеосъемку», – рассказал аким Шымкента.

И это только часть предпринимаемых шагов по градостроительной модернизации и улучшению качества жизни горожан.

Человек труда в процессе созидания

Разумеется, все эти успехи и созидательные подвиги были бы немыслимы без рядовых строительного фронта. То есть без людей рабочих профессий, их повседневного труда, без их умений и энтузиазма. Не будем преуменьшать огромный вклад инженерно-технического состава (это архитекторы, проектировщики, прорабы), но без воспетых в песне монтажников-высотников, без людей с трудовыми мозолистыми руками никогда бы не появились на карте города эти высотные шедевры строительного мастерства.

Как известно, уходящий 2025-й Указом Главы государства был объявлен Годом рабочих профессий. Эта инициатива была направлена на популяризацию обычного ручного труда, поднятие престижа простого рабочего человека, которого пока никто не заменит: ни роботы, ни искусственный интеллект. И это касается, само собой, не только строительной сферы.

Уже в начале года городские власти разработали специальный региональный план, включающий комплекс мер в семи основных направлениях. Он состоял из шести разделов, содержащих 59 пунктов. В нем были, в том числе такие аспекты, как пропаганда рабочих профессий, профориентация, подготовка рабочих кадров и повышение социальной активности молодежи. Был создан штаб, разработаны и утверждены направления его деятельности, и все соответствующие отраслевые управления акимата приступили к реализации намеченного плана.

Как известно, рабочим профессиям обучаются в учебных заведениях определенного профиля. Когда-то давно их называли фабрично-заводскими училищами (ФЗУ), потом – профессионально-техническими училищами (ПТУ), а сейчас – колледжами, но суть от этого не меняется. Были времена, когда эти заведения, как говорится, не очень-то котировались. Вплоть до того, что родители так пугали своих нерадивых двоечников: «Вот будешь плохо учиться – пойдешь в ПТУ!» А слово «пэтэушник» было нарицательным, с явным негативным окрасом. Все рьяно стремились получить высшее образование, что в принципе было неплохо. Но общество со временем столкнулось с такими болезненными проблемами, как катастрофическая нехватка рабочих рук в прямом смысле слова. Все выпускники были сплошь юристами, экономистами да программистами, а на производстве и гвоздь забить было некому… Эту практику надо было в корне менять, и государство приступило к этому вплотную.

К началу 2025 года в 39 колледжах обучались 49 780 студентов. Большая часть из них осваивает рабочие профессии. Из 11 500 грантов, выделенных из республиканского и местного бюджетов в 2024-2025 учебном году, 67,5% были направлены в область профессионально-ориентированного образования. Это говорит о растущем спросе на рабочие профессии, постепенном повышении их популярности и престижа.

Кроме того, 53 абитуриента приняты на обучение по заказу работодателей и получают образование бесплатно, за счет бизнесменов. Это общепринятая мировая практика, когда коммерческие предприятия изначально взращивают и пестуют для себя трудолюбивых и профессионально грамотных специалистов, которые, кстати, уже заранее обеспечены рабочим местом с достойной оплатой труда.

В этих же целях было принято решение повысить размер студенческих стипендий. Студенты бакалавриата, например, получают более 50 тыс. тенге, студенты, обучающиеся по педагогическому и медицинскому профилям, – до 84 тыс. тенге. Стипендии магистрантов увеличились до 117 тыс. тенге, докторантов – почти до 260 тыс. тенге. Значительно повышены стипендии для социально уязвимых слоев населения: для сирот – на 30%, для студентов с инвалидностью – на 50%.

К счастью, давно уже прошли те времена, когда рабочий человек не знал, где применить свои трудовые силы. Безработицы сейчас практически нет. С трудоустройством успешно справляется городской центр занятости. Кроме того, постоянно проводятся так называемые ярмарки вакансий, где можно сразу же найти работу по своей квалификации.

Недавняя ярмарка под названием «Труд – основа жизни» состоялась 18 ноября 2025 года, на которой соискателям вакансий было предложено около двух тысяч рабочих мест в разных сферах деятельности. В мероприятии участвовали тысячи горожан и более ста предприятий-работодателей. Прямо на месте можно было узнать информацию о требованиях к кандидатам, размере зарплаты, соцпакетах и возможностях карьерного роста.

И не стоит думать, что на подобных ярмарках более востребованы люди с дипломами высшего образования. Там нужны любые рабочие профессии: специалисты из сферы строительства, обслуживания, транспорта (водители погрузчиков), образования (воспитатели) и сельского хозяйства. А также рабочие, связанные с производством и коммунальными услугами: слесари, электрики, сварщики, монтажники, каменщики, экспедиторы и т.д. Медицина нуждается в медсестрах и санитарах. Коммунальное хозяйство – в дворниках и уборщиках территорий, сельское хозяйство – в трактористах, животноводах, механизаторах…

В общем, работы хватит всем: люди разные нужны, люди разные важны. Дай вам Бог найти занятие по силам и по душе!

Елена ЛЕТЯГИНА