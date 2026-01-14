Давайте будем верить в хорошие прогнозы

Вот мы и вступили в новый 2026 год. Каким он будет? Что ждет нас впереди? Пока никто не знает. Однако есть специалисты в области прогнозов, которые пытаются расшифровать нам неясные очертания будущего. Раньше эту роль брали на себя прорицатели, оракулы и волхвы. Теперь же – астрологи, экономисты и социологи. Некоторые люди из числа фаталистов не верят ни тем, ни другим: мол, будет так, как на роду написано… Но, уверена, даже самые убежденные скептики нет-нет да заглядывают в свой гороскоп.

На всякий случай, лишние знания никогда не помешают…

Прогнозы с расчетами на руках

Астрологи, понятно, в своих предсказаниях основываются на каких-то небесных расчетах, вроде расположения звезд и планет, но для нас, несведущих, их формулировки порой звучат смутно и расплывчато. Вот, например, астрологический прогноз на этот год для всех живущих: «Это период динамичных перемен под знаком Огненной Лошади с акцентом на Меркурий. Он принесет нам как возвращение старых проблем, так и новые возможности, где Стрельцы, Рыбы и Тельцы могут оказаться в числе счастливчиков. И включают сюда карьеру, финансы, отношения и духовный рост на фоне ретроградных планет и затмений. Этот год потребует баланса между материальным и духовным, готовности к переменам, умения договариваться и возвращаться к своим корням». Тут как хочешь, так и понимай.

Все, больше к астрологии возвращаться не буду. Гороскопы, в том числе сугубо индивидуальные, сейчас можно встретить в каждой газете и на каждом портале. Кто захочет – тот найдет. Меня больше заинтересовали прогнозы в виде стратегических планов на будущее, основанные на строгих математических расчетах. Не по звездам, а по конкретным показателям динамики развития.

Мне более понятны, например, конкретные планы шымкентского акимата на текущий год, которые «сосредоточены на социальной сфере (образование, медицина, жилье), развитии инфраструктуры и привлечении инвестиций в рамках утвержденного городского бюджета в 818 миллиардов тенге и нового плана развития до 2030 года, включающего строительство жилья, увеличение производства и программу реновации жилого фонда».

В этих планах явно доминирует несколько ключевых направлений, каждое из которых призвано значительно улучшить нашу с вами жизнь. В социальной сфере сделан акцент на зарплаты и соцвыплаты, на которые выделено 438 млрд. тенге. Будут включены новые программы помощи населению, расширен перечень бесплатных лекарств.

С жильем тоже ожидаются позитивные перемены: уже утверждена программа реновации жилого фонда, а значит, многие горожане смогут значительно улучшить свои жилищные условия. Разработаны правила выдачи сертификатов, которые приведены в соответствие с действующим законодательством.

А еще нас ждут кое-какие изменения в генеральном плане Шымкента. В акимате мегаполиса решили сделать корректировку главного градостроительного документа. Напоминаю, что генплан был утвержден в 2023 году Правительством РК, по нему надо было жить и работать вплоть до 2035-го.

Однако выяснилось, что в генплане не учтено несколько важных моментов, в том числе не предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в плане необходимо точно указать территории, которые представляют опасность из-за возможных селей и оползней. У нас есть около 50 таких тревожных зон, на которые конкретно указали специалисты «Казсельзащиты». В акимате Шымкента было принято решение указать эти территории в генплане, чтобы предотвратить их дальнейшую застройку.

Кроме того, оказалось, что в действующем градостроительном плане недостаточно отражены газовые потребности стремительно растущего мегаполиса. По словам заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека, «в целях увеличения мощностей инженерной инфраструктуры города было принято решение о строительстве двух новых автоматизированных газораспределительных станций с учетом растущего потребления газа. Вопрос бесперебойного газоснабжения становится все более актуальным. Согласно расчетам утвержденного плана до 2035 года, существующие АГРС должны были обеспечивать город газом в полной мере, но жизнь показала, что в условиях роста населения, увеличения количества жилых домов и промышленных объектов текущих мощностей недостаточно. Строительство новых газовых станций и включение их в генплан остро необходимо».

С надеждой на лучшее

А вот это уже не прогнозы, а действительный факт. С 1 января наступившего года вступил в силу Закон «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы». В связи с этим месячный расчетный показатель (МРП) вырос на 393 тенге: с 3 932 до 4 325 тенге. С виду это маловато, на общую картину не влияет. Но, согласитесь, это лучше, чем ничего. Это тенденция к росту и других показателей: минимальной базовой пенсии, размера прожиточного минимума, отдельных социальных выплат.

Это лучше, чем заявление премьерши Джорджи Мелони итальянцам: мол, прошлый год был сложным, но не волнуйтесь, следующий будет гораздо хуже…

У нас, наоборот, намечаются тенденции к лучшему. Например, с 1 января 2026 года на 10% повышены пенсии по возрасту и на 10% увеличены соцвыплаты в случаях утраты трудоспособности и потери кормильца.

Помимо этого, с 1 января казахстанцам будут бесплатно выдаваться удостоверения личности при первичном обращении и замене по истечении срока. Но при этом оформление паспорта, водительских прав и других документов подорожает. Детский паспорт до 16 лет (24 страницы) теперь обойдется в 17 300 тенге (4 МРП), обычный паспорт (36 страниц) – в 34 600 тенге (8 МРП). В случае потери удостоверения более двух раз в год казахстанцы должны будут выплатить 1 МРП (4 325 тенге).

И еще. В этом году вступают в силу поправки в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» (ОСМС). Одно из ключевых нововведений касается граждан, которые временно потеряли доход и не могут продолжать уплату взносов. Теперь, если человек платил взносы в ОСМС не менее пяти лет подряд, но временно прекратил платежи в связи со сложными жизненными обстоятельствами, то он все равно сохраняет статус застрахованного на срок до шести месяцев.

Но после выхода на работу или появления других доходов пропущенные месяцы нужно будет оплатить. Сделать это можно в качестве самостоятельного плательщика. В 2026 году размер взноса для этой категории составит 4 250 тенге в месяц.

Вдобавок с этого года лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом войдет в систему обязательного социального медицинского страхования. Все плановые приемы, необходимые обследования и лекарства будут предоставляться застрахованным гражданам совершенно бесплатно.

Как усидеть на Огненной лошади?

В наступившем Новом году будет еще немало других нововведений: и по налогообложению, и по НДС, и по линии социальной защиты. Но, видимо, человек устроен так, что ему всегда любопытно заглянуть дальше строгой конкретики, выраженной в цифрах. Ему подавай что-нибудь загадочное, из области знаков судьбы. Поэтому астрологи никогда не останутся без работы.

В канун каждого Нового года на их предсказания всегда повышенный спрос. Кто бы и как бы ни относился к их прогнозам, но прислушаться к ним, как многие считают, невредно.

Аккурат перед новогодними праздниками в студии мультимедийного центра «Евразия сегодня» собрались известные астрологи и очень серьезно обсуждали животрепещущую тему: что принесет Красная Огненная лошадь жителям планеты?

Общее мнение было таким: это будет чувствительный эмоциональный период в жизни человечества. Почти во всех сферах о спокойствии можно будет только мечтать. «Станет больше напора, чем было в 2025 году. Если кто-то еще ждет, что будет, как раньше, то не будет. Огонь пришел трансформировать нас. Мы все будем изменяться, станем другими», – сказала, например, известный в своих кругах астролог Маргарита.

По ее словам, прошлый год принес обществу много страшных болезней, но с периодом огня они начнут сходить на нет. Появятся доступные обществу лекарства для борьбы с онкологией. Она считает, что разработки ученых позволят женщинам заводить детей совсем без участия мужчин.

Дело в том, что к 2030-2031 годам число населения, особенно мужского, снизится, и нужен будет всплеск рождаемости. Но в целом в грядущем году всем предстоит быть осторожнее, как при обращении со всяким огнем.

«Пиковыми месяцами в 2026 году будут февраль, август и декабрь. Большие бизнес-компании будут поглощать меньшие. Малому бизнесу будет тяжело держаться, ему придется искать нестандартный подход в работе, предлагать клиентам уникальный ассортимент.

Маркет-плейсы, сетевые магазины тоже станут давить, ставить трудные условия малому бизнесу. Если случится что-то вроде карантина, то все еще больше станут прибегать к интернет-услугам», – считает астролог.

«Если говорить о том, с кем дружит Лошадь, то она любит людей, рожденных в феврале, июле и октябре. Они станут везунчиками в 2026 году. А вот рожденным в январе, марте и декабре стоит быть осторожнее. А также надо быть аккуратнее тем, у кого год рождения заканчивается на «два» – это годы сильной воды.

Вообще 2026-й для многих сулит удачу. Если есть классные предложения – хватай удачу за хвост! Но что касается финансов, лучше брать тайм-аут, обращаться к юристу и только потом принимать решения. Но в целом у нас будут большие возможности. С одной стороны, это год прогресса, а с другой – будет процветать мошенничество», – сказала астролог Маргарита.

Спикер отметила, что в 2026 году мы войдем в совершенно новый период, в другую эпоху. С одной стороны, это прогрессивное время, а с другой – многие вещи будут решаться «воинственным образом». Привычные профессии начнут меняться в связи с тотальным внедрением искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Здесь надо подчеркнуть, что к астрологическим прогнозам, впрочем, как и ко всяким гаданиям, церковь относится резко отрицательно, независимо от принадлежности к той или иной конфессии. Никто из смертных не может брать на себя миссию Всевышнего, ибо это гордыня…

Ведь никто не отменял известную народную пословицу: «На Бога надейся, а сам не плошай!» То есть и высшим силам надо помогать, чем возможно: достойным поведением, добрыми делами, чистыми помыслами и крепкой верой в то, что все хорошее вернется к нам бумерангом.

Елена ЛЕТЯГИНА