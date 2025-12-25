Акимат Шымкента приглашает жителей на новогодний концерт

31 декабря на площади Астана состоится новогодний вечер. В рамках праздника, помимо праздничного концерта, запланирован фейерверк.

Жителей на это мероприятие пригласил городской акимат. Официальный представитель исполнительной власти затронул и другие важные вопросы.

Заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек:

«В программе новогоднего вечера на главной площади города — гала-концерт и праздничный фейерверк. Программа будет насыщенной, интересной и безопасной. Приходите, посмотрите. Выходите на катки. Специально для горожан организованы праздничные выступления фигуристов. Сами приходите на каток учиться кататься. Многие задаются вопросом, куда уходят огромные деньги — как раз увидите, на что они потрачены».

Официальный представитель городского акимата высказался об организации новогодних мероприятий в городских школах. Никто не против празднования, однако важно понимать его смысл и содержание. При этом необходимо в первую очередь учитывать жизнь и безопасность учащихся, отметил он.

«В здании запрещено использование фейерверков, петард, пиротехники. Нельзя допускать использование холодного огня ради шоу. Главное — безопасность людей. Все меры должны быть соблюдены. Не нужно собирать деньги под предлогом празднования Нового года».

Спикер также предупредил, что в случае выявления фактов сбора денег с родителей будут приняты меры в соответствии с требованиями закона. Он пояснил, какая ответственность за это предусмотрена:

«Здесь предусмотрены статьи Кодекса об административных правонарушениях:

— по статье 676 назначается штраф до 200 МРП;

— по статье 677 — до 600 МРП. После Нового года эту сумму можете умножить на 4;

— по статье 678 предусмотрен штраф в размере 750 МРП. В случае повторного нарушения в течение одного года штраф составляет 1500 МРП».

Официальный представитель отметил, что закон одинаково распространяется как на тех, кто получает подарки, так и на тех, кто их дарит. Напомним, запрет на дарение и принятие подарков регулируется законодательством Республики Казахстан.