«Наш народ гулять любит»: Замакима рассказал о тратах на Новый год

Местные власти Шымкента выделили 99 млн тенге на подготовку города к новогодним праздникам. Ранее эту сумму озвучил аким города Габит Сыздыкбеков на брифинге СЦК в столице.

Сегодня заместитель акима и официальный представитель акимата Сарсен Куранбек подробно рассказал, как будут распределены средства.

Так, на церемонию зажжения главной ёлки из городского бюджета выделено 9 189 000 тенге. Помимо этого, во всех районах города будут украшены парки, аллеи, установлены малые архитектурные формы и светодиодные конструкции. Работы по оформлению начнутся сразу после празднования Дня Независимости.

Распределение бюджета по районам:

Абайский район — 16,4 млн тенге

Аль-Фарабийский район — 21,5 млн тенге

Енбекшинский район — 25,5 млн тенге

Каратау — 24,5 млн тенге

Туран — 17,6 млн тенге

Также отдельно Сарсен Куранбек рассказал о тратах на новогоднюю ночь. 31 декабря планируется организация гала-концерта с участием звезд эстрады. Бюджет мероприятия 32,4 млн тенге.

Заместитель акима отметил, что население города составляет 1 280 000 человек, а ежегодно в Шымкент приезжают семьи из Туркестанской области, чтобы отпраздновать Новый год. Он прямо подчеркнул: «от ползающих малышей до пожилых жителей — наш народ любит развлечения и веселиться». Поэтому помимо главной ёлки на площади Астаны будут организованы праздничные мероприятия в каждом районе, чтобы каждый житель и гость города имел возможность посетить новогодние торжества.

