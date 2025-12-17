OTYRAR и Добряки Шымкента дарят «чудо»

В преддверии Нового года желания детей из четырех семей стали реальностью. В рамках благотворительного проекта «Письмо Деду Морозу» ребята получили долгожданные подарки, о которых писали в своих письмах. Простые детские мечты: велосипеды, игрушки и тёплое внимание взрослых, превратились в настоящее новогоднее чудо.

17 детских желаний исполнили в рамках благотворительного проекта «Письмо Деду Морозу». Его инициировала телекомпания «Отырар» совместно с общественным объединением «Добряки Шымкента» при поддержке неравнодушных спонсоров. В здании телеканала установили новогоднюю ёлку, украшенную письмами от детей из малообеспеченных семей, находящихся под патронажем волонтеров. В каждом конверте простая просьба и огромная вера в новогоднее чудо. Любой желающий мог прийти и исполнить детскую мечту.

Для Тимура Байдулла этот день стал по настоящему особенным. Раньше у него не было собственного велосипеда, приходилось брать у брата. Теперь у мальчика есть личный, долгожданный велосипед.

«Я хотел на новый год велосипед, и мне подарили его. Я очень рад», — говорит Тимур Байдулла школьник.

11-летний Дияс тоже написал письмо Аяз Ата. Мальчик очень мечтал о велосипеде и надеялся, что его желание обязательно исполнится.

«Я написал Аяз Ата письмо, попросил велосипед. Я очень его хотел. Теперь очень жду весну, чтобы на нём покататься», — говорит Дияс Данияр, школьник.

Дети просили немного, их мечты простые и искренние: игрушки, велосипеды, самокаты. Но именно такие желания особенно ценны, потому что за ними детская радость без условий.

«В Новый год каждый ребенок ждет чуда, ждет подарка.Семьи мы выбирали вместе с добряками Шымкента. Есть дети, которые не попадают на президентскую елку, или какую либо елку в городе. Мы решили порадовать детей. Благодарим тех, кто отозвался и устроил для детей такое чудо. Самое главное, чтобы ребенок радовался», — говорит Сарбиназ Алдабергенова, заместитель директора телекомпании Отырар.

Для ребят также устроили настоящий праздник: концерт, конкурсы, Аяз Ата, снегурочка и их помощники подарили атмосферу, которую дети запомнят надолго.

Мамы признаются: счастливые глаза и искренние улыбки детей лучшая награда для взрослых. В эти минуты становится понятно: праздник удался.

«Осуществили моих детей желания, я очень рада, благодарна спонсорам, дай бог им здоровья, счастья и благополучия в новом году. И конечно нашему любимому телеканалу Отырар, я очень рада, у меня нет слов», — говорит Ирада Ескараева, обладательница звания «Кумис алка».

«Спасибо всем спонсорам. Моим двоим детям подарили велосипеды это была их мечта. Очень порадовали наших детей, нам также подарили ковёр», — говорит Нурсулу Ибраимова, жительница Шымкента.

Сегодня на балансе общественного объединения «Добряки Шымкента» состоят более двух тысяч семей. В преддверии Нового года при поддержке спонсоров им помогают продуктами, вещами и подарками. Здесь оказывают помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

«У нас есть волонтеры, которые ездят проверяют, что за семья, действительно ли они нуждаются. Есть инвалиды, в лекарствах нуждаются, медтехнике: кровать, коляски инвалидные. После проверки мы ставим на баланс и далее имеют право в любое их время приходить», — говорит Ляззат Абитова, волонтер общественного объединения «Добряки Шымкента».

Кроме подарков, все семьи получили продуктовые и фруктовые наборы к праздничному столу. А ребёнку с онкологическим заболеванием подарили новый диван. Ведь настоящее новогоднее чудо, это не только подарок, а забота и поддержка, которые остаются надолго после праздников.