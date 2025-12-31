Кто представит Казахстан на Зимних Олимпийских играх в Италии

Анастасия Городко, Михаил Шайдоров и Денис Никиша – главные фавориты на Зимней Олимпиаде в Италии от Казахстана. Сегодня на заседании Правительства оценивались шансы ведущих казахстанских спортсменов на Играх четырехлетия.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, кто из казахстанских спортсменов может прославить страну на XXV Зимних Олимпийских играх.

В список вошли уже знаменитые спортсмены: Анастасия Городко — чемпионка мира 2025 года по фристайлу-могулу среди юниоров.

В фигурном катании – Михаил Шайдоров, который взял серебряную медаль чемпионата мира.

Конькобежец Денис Никиша завоевал историческое «серебро» чемпионата мира, а Евгений Кошкин — две золотые медали этапов Кубка мира.

Есть и другие претенденты: Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов, которые взяли «золото» в фристайл-акробатике, обыграв две команды фаворитов из Китая.

Наши спортсмены будут состязаться в 10 спортивных дисциплинах на Олимпиаде, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

ЕРБОЛ МИРЗАБОСЫНОВ, министр туризма и спорта

«Для качественной подготовки к играм национальные команды по зимним видам спорта провели 178 учебно-тренировочных сборов. Также наши спортсмены приняли участие в 125 международных соревнованиях.