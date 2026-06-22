Вечная память героям: 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны

22 июня 2026 года исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны — одной из самых трагических страниц в истории.

Ранним утром 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Миллионы людей в одночасье столкнулись с тяжелейшими испытаниями, которые изменили судьбы целых поколений.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Она унесла жизни миллионов людей, оставила глубокий след в каждой семье и стала символом мужества, стойкости и самоотверженности народа. На фронте и в тылу люди проявляли беспримерный героизм, приближая долгожданную Победу.

Казахстан внёс значительный вклад. Сотни тысяч казахстанцев сражались на фронтах войны, трудились в тылу, обеспечивая армию всем необходимым. Их подвиг навсегда останется в памяти.

Сегодня, спустя 85 лет, мы склоняем головы перед памятью павших, выражаем глубокую благодарность ветеранам и труженикам тыла.

Вечная память героям.