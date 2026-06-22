В Минтруда ищут новые подходы к развитию пенсионной системы, для этого создана специальная рабочая группа. Среди обсуждаемых инициатив изменение порядка формирования пенсионных накоплений, пересмотр принципов расчёта выплат и новые требования к трудовому стажу.

Эксперты сходятся во мнении, что действующая система нуждается в обновлении, но подчёркивают что любые изменения должны учитывать реальные доходы населения и особенности рынка труда.

Единый накопительный пенсионный фонд предложил модель, при которой 4% взносов работодателя пойдут на личный счёт гражданина, а 1% в общий солидарный «котел». По их мнению, это должно обеспечить более стабильные и пожизненные выплаты, независимо от продолжительности жизни.

Эксперты отмечают, что система похожа на европейские пенсионные модели: где если накоплений не хватает, государство гарантирует базовую пенсию. При этом сейчас эти средства, отмечают эксперты, не направляются на инвестиции.

«Есть обязательный пенсионный взрослый ОПВ 3,5%, на следующий год оно будет увеличиваться 4,5%, но при этом ОПВ на отдельном счете в пенсионном фонде накапливается, при этом ее не инвестируются в какие-то ценные бумаги, на нее не начисляются какие-то вознаграждения. Из всех вариантов более-менее оптимальный второй, который предложил единый пенсионный накопительный фонд. При этом от действующих работодателей каких-либо нагрузок не предполагается», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Госфонд социального страхования, в свою очередь, предлагает считать пенсию не только по стажу, но и исходя из соотношения среднего дохода к медианной зарплате. Эксперты называют идею «пересчитать» пенсию хорошей, но предлагают рассчитывать ее от минимальной зарплаты. В таком случае пенсия уже сейчас выросла бы вдвое и повысила доходы населения.

При этом самым слабым местом в пенсионной системе называют коэффициент замещения по солидарным пенсиям.

«Они любят говорить, что у нас коэффициент замещения 40%, но на практике это примерно 18-19%. Люди, которые не работали до 1998 года вообще не имеют права на солидарную пенсию, только накопительную. В накопительной системе половина нашей рабочей силы вообще не имеет регулярных стабильных пенсионных отчислений. Поэтому минтруду есть над чем здесь работать», — Меруерт Махмудова, директор PUBLIC POLICY RESEARCH CENTER.

Прозвучала и идея о 40-летнем обязательном трудовом стаже для выхода на пенсию. Для тех кто превысит этот порог предлагают сделать условия более гибкими. Но эксперты предупреждают, при том, что значительная часть трудоспособного населения не делает стабильных взносов в ЕНПФ, ужесточение правил может просто вытолкнуть людей из системы.