В Шымкенте наградили лучших медработников

Профессия хирурга по праву считается одной из самых сложных и ответственных в мире медицины. Она требует не только глубоких знаний и мастерства, но и выдержки, решительности и полной самоотдачи.

Благодаря своему профессионализму и преданности делу врач-хирург городской клинической больницы №1 Даурен Кабылов за многолетний труд и вклад в развитие здравоохранения был отмечен высокой государственной наградой — орденом «Құрмет».

«Я очень рад получить орден от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Мы служим нашей стране и народу. Выражаю благодарность акиму города и управлению здравоохранения за создание всех необходимых условий для работы. Хирургия — одна из самых сложных сфер медицины. Уже 22 года я работаю в этой области. Бывают трудности, бывают и радостные моменты, но мы продолжаем честно выполнять свою работу и помогать людям»,— поделился врач-хирург.

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника, объединило лучших представителей системы здравоохранения Шымкента. В этот день медики на время отлучились от своих пациентов и принимали слова благодарности и благодарственные письма за весомый вклад в развитие отрасли.

«От всей души поздравляю вас с Днём медицинского работника! Медицинские работники — это защитники человеческой жизни, хранители здоровья, люди, которые дарят надежду и веру. Каждый день вы проявляете высокий профессионализм и искреннюю заботу, охраняя жизнь и здоровье тысяч граждан»,- отметил со сцены Габит Сыздыкбеков

На протяжении последних трех лет развитию сферы здравоохранения уделяется особое внимание. Благодаря этому значительно укреплена материально-техническая база медицинских организаций. Уровень оснащённости учреждений современным оборудованием вырос до восьмидесяти девяти процентов . Кроме того, в диагностическом центре, городской детской клинической больнице и многопрофильном онкологическом центре установлены компьютерные и магнитно-резонансные томографы.

В текущем году впервые поликлиники и больницы получили 12 современных портативных аппаратов ультразвуковой диагностики. Стоит отметить, что сегодня в системе здравоохранения Шымкента трудятся более 16 тысяч медицинских работников.