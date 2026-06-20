В Шымкенте открыты четыре новых промышленных объекта на 21 млрд тенге

В Шымкенте введены в эксплуатацию четыре новых промышленных объекта общей стоимостью свыше 21 млрд тенге.

В рамках рабочего объезда аким города Габит Сыздыкбеков принял участие в церемонии открытия производств.

Реализованные инвестиционные проекты направлены на развитие перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и укрепление промышленного потенциала мегаполиса.

Первым объектом стал завод ТОО «Shymkent Qagazy», расположенный в специальной экономической зоне «Оңтүстік». Предприятие, созданное в рамках расширения действующего производства, специализируется на переработке макулатуры и выпуске картонной упаковки.

Объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд тенге. Производственная мощность предприятия достигает 10 тысяч тонн продукции в год. Здесь создано 50 постоянных рабочих мест. Реализация проекта позволит обеспечить южные регионы страны отечественной упаковочной продукцией и увеличить объёмы переработки вторичного сырья.

В индустриальной зоне «Жұлдыз» введена в эксплуатацию новая промышленная площадка для малого и среднего бизнеса, реализованная ТОО «ORDA NS BUILDING». Общий объём инвестиций составляет 13 млрд тенге, из которых 8,3 млрд тенге направлены на первый этап реализации.

На территории площадью 9,6 гектара предусмотрено размещение готовых производственных помещений общей площадью до 50 тысяч квадратных метров. Новый объект позволит предпринимателям существенно сократить сроки запуска производств и расширения действующего бизнеса.

Ещё одним проектом в индустриальной зоне «Жұлдыз» стал завод ТОО «Шымкентский завод по утилизации аккумуляторов». Предприятие ориентировано на экологически безопасную переработку использованных аккумуляторов с последующим вовлечением вторичного сырья в производственный оборот.

Стоимость проекта составляет 2 млрд тенге. После выхода на проектную мощность завод сможет перерабатывать до 50 тысяч аккумуляторов в год. На предприятии будет создано 60 постоянных рабочих мест.

Кроме того, в Шымкенте начал работу завод «Himmel Aluminium» по производству алюминиевых профилей. Объём инвестиций в проект составил 3,5 млрд тенге.

Предприятие рассчитано на выпуск до 3,8 тыс. тонн продукции в год и обеспечит 80 постоянных рабочих мест после выхода на полную мощность. Реализация проекта будет способствовать развитию обрабатывающей промышленности, повышению уровня локализации производства и расширению импортозамещения.

Отметим, что привлечение инвестиций, развитие современной промышленной инфраструктуры и запуск новых производств остаются ключевыми направлениями развития Шымкента.

Реализация подобных проектов способствует диверсификации экономики, увеличению занятости населения и укреплению инвестиционной привлекательности города.