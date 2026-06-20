В Туркестане строится крупнейший аквапарк

В Туркестане продолжается строительство одного из крупнейших туристических объектов региона — аквапарка и водно-развлекательного комплекса «Turan». Масштабный проект станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города.

Ход строительства проинспектировал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Глава региона ознакомился с реализацией проекта и подчеркнул его важность для развития туристической отрасли.

Строительство аквапарка началось в марте этого года. Комплекс разместится на территории площадью 11,7 гектара. В настоящее время на объекте круглосуточно работают 160 человек.

Проект реализуется в три этапа. По информации инвестора, первую очередь планируется завершить и ввести в эксплуатацию уже в августе текущего года.

На первом этапе для посетителей откроют зону приема и регистрации, раздевалки, бассейны и водные аттракционы. Также будет построен круговой аквапарк. В дальнейшем на территории комплекса появятся семейная зона отдыха, гостиница и ресторан.

После полного завершения строительства аквапарк сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно. Ожидается, что реализация проекта позволит создать 67 постоянных рабочих мест и станет важным шагом в развитии туристического потенциала Туркестана.

Завершить все этапы строительства планируется к 2028 году. По мнению специалистов, новый аквапарк поможет увеличить туристический поток и укрепит позиции Туркестана как одного из ведущих туристических центров Казахстана.