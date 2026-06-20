В Шымкенте проходит JASTAR CUP III

В Шымкенте проходит республиканский турнир по мини-футболу JASTAR CUP III, объединивший сотрудников молодежных ресурсных центров со всего Казахстана. Спортивное событие приурочено ко Дню города и 15-летию городского Молодежного ресурсного центра.

На футбольном поле развернулась напряженная борьба за чемпионский титул. Команды из Алматы, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Акмолинской и Жамбылской областей сражаются за звание лучших. Всего в турнире принимают участие 11 команд.

Мансур Кавжан, участник: «На мой взгляд, такие мероприятия проводятся для укрепления взаимоотношений между регионами, улучшения коммуникации и развития сотрудничества на республиканском уровне. Сейчас в США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу, и это очень символично. Тем более что футбол в Казахстане активно развивается. Поэтому проведение подобных турниров особенно актуально и важно».

Помимо спортивной составляющей, турнир стал площадкой для укрепления дружеских и профессиональных связей между сотрудниками молодежных ресурсных центров разных регионов страны.

Абдулазиз Абдукаимов, участник: «Сегодня особенный день — День города. Я давно связан со спортом: шесть лет занимался профессиональным футболом, затем перешел в легкую атлетику. Сейчас иногда принимаю участие в подобных турнирах. Когда в городе проходят такие мероприятия, друзья и знакомые футболисты приглашают меня сыграть».

ЗКТ: Подобные соревнования не только популяризируют здоровый образ жизни, но и объединяют активную молодежь вокруг общих целей и ценностей.

Акбота Оспан, исполняющая обязанности руководителя управления молодежной политики города Шымкента: «Главная цель нашего мероприятия — показать, что единство страны начинается именно с таких инициатив. Возможность знакомиться, общаться и собираться вместе является ярким свидетельством мира, согласия и единства в нашем государстве».

По итогам соревнований победители и призеры будут награждены денежными сертификатами, кубками и дипломами. Также предусмотрены специальные номинации: «Лучший вратарь», «Лучший игрок», «Лучшая команда» и «Лучший бомбардир».

JASTAR CUP III подтверждает, что футбол — это не только игра, но и эффективный инструмент укрепления единства, развития командного духа и создания новых возможностей для молодежи со всех регионов Казахстана.