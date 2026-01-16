ЕНПФ разъяснил, как частные компании управляют пенсионными накоплениями

Способ управления инвестиционным портфелем частных управляющих пенсионными активами назвали в ЕНПФ. Они решили не рисковать с пенсионными средствами казахстанцев и делают ставку на понятные и взвешенные стратегии.

Большинство компаний используют стандартный подход с ежегодной оценкой доходности, а одна компания выбрала долгосрочную стратегию для тех, кому до пенсии больше трёх лет, оценивая результат за три года. В ведомстве отмечают, что информированность позволит повысить вовлечённость вкладчиков: у них появляется не только выбор управляющей компании, но и понимание того, по какой именно инвестиционной стратегии и критерию она работает.

Частные управляющие пенсионными деньгами выбирают один из трёх критериев инвестирования, от осторожного до рискованного. Большинство компаний выбрали стандартный критерий формирования инвестпортфеля, состоящего из пенсионных активов вне зависимости от срока выхода вкладчиков на пенсию. Доходность здесь рассчитывают по итогам одного года. Но одна из частных управляющих будет вкладывать средства людей, которым до пенсии осталось более чем три года. И оценивать доходность также будут по результатам трех лет.

«Если уже выбор сделан и, предположим, уже вкладчик находится, его вложение находится под управлением Alatau City Invest, то, соответственно, по истечению одного года можно будет, соответственно, осуществить передача пенсионных накоплений в доверительное управление Национальным банком Казахстана или другому УИП. Если же ваше пенсионное накопление находится уже под управлением УИП менее года, то управляющая компания продолжит управление пенсионными активами до завершения полного цикла», — Ляззат Амиргалиева, начальник управления анализа инвестиционного портфеля АО ЕНПФ.

Эксперты поясняют: компания будет вкладывать деньги на более длительный срок. Промежуточные результаты здесь не так важны, главное чтобы за три года в целом был положительный показатель.

«Пенсионка это всегда вложение в минимально рисковые инструменты.Управление пенсионными активами, оно, у него больше ограничений, чем у простого там, допустим, брокера. Поэтому там низкорисковые облигационные программы и так далее. Я думаю, очень ответственно поступило Алатау сити, потому что он не стал пороть горячку. Другие-то банки, они уже устоявшиеся, они все вкладываются», — Расул Рысмамбетов, финансист.

При этом регулятор накладывает свои ограничения на то, куда могут вкладываться частные управляющие. Исходя из этого компании выбирают приоритетные направления, которые могут принести больший доход и стабильность. При этом сейчас они уходят из от просто пенсионных вкладов в более активные инвестиционные инструменты.

«Конечно же, многим выгодно, чтобы их пенсии перешли в управляющую компанию, потому что там доход выше, мобильнее, интереснее. Это все делается для того, чтобы вкладчик сравнивал, где его пенсия лучше растет, где хуже, где лучше. То есть это такой немного финансовый ликбез и повышение осведомленности. Во всем мире пенсионные фонды являются одним из крупнейших инвестиционных фондов», — Бекнур Кисиков, экономист.

Эксперты советуют передавать пенсионные средства частным управляющим только после консультации с финансовыми специалистами и тщательного анализа: кто управляет, как работает и какой цифровой след. При этом важно понимать что все компании имеют лицензию, а значит и доверие финансового регулятора.