Амнистию одобрили

Мажилис одобрил закон об амнистии в первом чтении. В ее рамках прекратят дела в судах за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести. Также за преступления средней тяжести. Если нет ущерба. Или он полностью возмещён.

Главное условие: преступление совершено до вступления закона в силу. Освободят осуждённых за преступления, не угрожающие безопасности граждан и государства. Сократят сроки наказания за преступления средней тяжести — наполовину.

За тяжкие и особо тяжкие — тоже сократят. Но амнистия коснётся не всех. Согласно статье 78 уголовного кодекса, под неё не попадут: коррупционеры, террористы, экстремисты. Те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности детей. Осуждённые за пытки и рецидив. А также осуждённые заочно. Решение по каждому человеку суд будет принимать отдельно.

Параллельно проведут и административную амнистию.