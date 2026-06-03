Строительство моста в Карабастау планируют завершить до конца года

В селе Карабастау Казыгуртского района продолжается строительство моста через реку Уясу. Проект имеет важное значение для местных жителей, мост обеспечит безопасное и круглогодичное сообщение между двумя частями населённого пункта. Завершить работы планируется до конца текущего года.

В период половодья обычно смирная Уясу превращается в грозную речку. В такие моменты, сообщение между двумя частями Карабастау, становилось практически невозможным. Логистические нити обрывались, детям становилось сложно попасть в школу.

Нургазы Абдуразаков, строитель: «Этот мост имеет огромное значение для местных жителей. Он необходим и детям, и транспорту, и всем людям, проживающим в этом населенном пункте. На встрече с акимом жители села Карабастау неоднократно поднимали вопрос строительства переправы, и их просьба была услышана. Строительство началось осенью прошлого года, а основные работы стартовали в марте. На сегодняшний день выполнено уже около 60% от общего объема работ. Сейчас специалисты ведут заливку ригеля. Новый мост соединит две части населенного пункта. Для многих школьников это особенно важно, поскольку школа находится на противоположной стороне, и детям было сложно добираться на занятия».

После завершения строительства по мосту смогут беспрепятственно передвигаться как легковые, так и грузовые автомобили. Все работы выполняются в соответствии с требованиями качества, с использованием надежных и долговечных строительных материалов.

Общая стоимость проекта составляет почти 192 млн тенге.