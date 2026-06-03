В Шымкенте усиливают борьбу с наркопреступностью и нарушениями на железной дороге

В Шымкенте дали старт республиканскому оперативно-профилактическому мероприятию «Қарасора-2026». С июня по октябрь в регионе развернется масштабная кампания.

Цель оперативников-найти и уничтожить плантации дикорастущей и культивируемой конопли, перекрыть каналы наркотрафика и привлечь к ответственности тех, кто пытается заработать на чужом здоровье.

Еркебулан Жолтабаров, оперативный уполномоченный ЛОП ст. Шымкента: «В рамках мероприятия мы проводим разъяснительную работу. Рассказываем об ответственности за наркопреступления и о смертельном вреде запрещенных веществ. Сегодня общаемся с водителями, жителями прилегающих к стальной магистрали поселков, а также с самими железнодорожниками».

«Закон и Порядок»-это база, на которой держится безопасность общества. Подобные рейды помогают уберечь от роковых ошибок в первую очередь молодежь. К слову, во время встреч на станциях спикеры затронули еще одну важную тему — личную безопасность на путях. Пассажирам и прохожим еще раз напомнили: железная дорога не терпит беспечности.

«При приближении к переезду обязательно соблюдайте правила! Обращайте внимание на знаки и сигналы дежурного. Возьмите, пожалуйста, памятку, здесь все подробно расписано».

Железнодорожники буквально умоляют горожан: будьте предельно внимательны! Попытка проскочить перед приближающимся составом-это неоправданный риск, который слишком часто заканчивается трагедией.

Жомарт Мырзабеков, первый заместитель директора «Шымкентского отделения магистральной сети»: «Нужно четко понимать: тормозной путь многотонного поезда- это не один десяток метров, его невозможно остановить мгновенно. Секунда спешки может стоить жизни. Мы призываем всех строго соблюдать правила и никогда не игнорировать запрещающий сигнал светофора».

Проблема безопасности на рельсах, остается острой. Статистика пугает: с начала года на сети «Қазақстан темір жолы» уже зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. Итог этой халатности трагичен. Один человек погиб, еще трое получили тяжелые травмы.

Наркотики и пренебрежение правилами на дороге похожи в одном —и то, и другое ломает человеческие судьбы.