Кошкар-Ата и день велосипеда. О чем еще говорили жители ул. Кабанбай батыра?

Выездные встречи акима города с населением продолжаются. Сегодня глава мегаполиса встретился с жителями Аль-Фарабийского района. Горожане поднимали актуальные социальные вопросы, и получали прямые ответы на личные обращения.

Берег реки Кошкар-Ата заполнен людьми. Встреча акима города началась на проспекте Кабанбай батыра, где жители смогли озвучить волнующие их вопросы. Горожанка Айгуль Нуржигитова подняла проблему сохранения чистоты священной реки Кошкар-Ата и заявила, что купание в этом месте является неуместным.

Айгуль Нуржигитова, жительница города: «Раньше здесь был небольшой мавзолей, читали Коран, соблюдался порядок. А сейчас люди приходят, раздеваются, купаются, моются с мочалками. Загрязняют территорию, оставляют мусор, окурки, ведут себя как хотят».

Аким города заверил, санитарное состояние территории вокруг реки соответствует требованиям. Кроме того, глава мегаполиса призвал общество отходить от устаревших взглядов и мыслить современно.

Габит Сыздыкбеков, аким города Шымкента: «Мы вообще должны отходить от архаизма. Нельзя постоянно говорить только о святости того или иного места. Здесь обеспечена чистота, работают сотрудники, которые следят за порядком. А такие нарушения, как курение и распитие алкоголя, мы пресекаем в рамках закона».

Жители не только поднимали проблемные вопросы, но и делились своими инициативами. Одним из предложений стало объявление воскресенья «Днём велосипеда». По мнению горожан, такая инициатива поможет популяризировать здоровый и активный образ жизни.

«Господин аким, давайте сделаем воскресенье в Шымкенте Днём велосипеда. Тогда все будут ездить на велосипедах. Я катаюсь на велосипеде с десяти лет, сейчас мне 86 лет, и я не знаю, что такое болезни», — житель города.

Габит Сыздыкбеков сразу поддержал эту инициативу. Он отметил, что новые дороги, построенные в городе, создают хорошие условия для развития велосипедного движения.

Габит Сыздыкбеков, аким города Шымкента: «Давайте попробуем провести такое воскресенье. Мы ведь построили новые дороги, в том числе в сторону ипподрома».

В целом во время встречи жители в основном поднимали вопросы личного характера. Особенно часто звучали обращения, связанные с обеспечением жильём. Гражданам разъяснили, что предоставление квартир осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в порядке очереди.