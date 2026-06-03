В Туркестане впервые запустили производство агродронов для сельского хозяйства

В Туркестанской области продолжается работа по развитию промышленности, привлечению инвестиций и запуску новых производств. По поручению акима региона Нуралхана Кушерова в области создаются производственные парки, открываются современные предприятия и реализуются проекты, направленные на диверсификацию экономики и создание рабочих мест.

Очередным значимым проектом стало открытие в Туркестане предприятия ТОО «Avatar Agricultural Technology Development», где впервые в регионе налажена сборка агродронов для сельского хозяйства. Производство ориентировано на внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс и повышение эффективности сельхозработ.

Предприятие выпускает беспилотники для обработки посевов средствами защиты растений. Один агродрон способен перевозить до 70 литров рабочей жидкости и обрабатывать до пяти гектаров земель за один вылет. Стоимость аппарата составляет около 20 тысяч долларов США. Техника доступна как для покупки, так и для аренды.

Мощность завода позволяет производить до 500 агродронов в год. В настоящее время комплектующие поставляются из Китая, однако компания рассматривает возможность локализации производства и сотрудничества с казахстанскими поставщиками.

Компания была основана в Китае в 2019 году, а в 2025 году начала работу на рынке Казахстана. За это время предприятие уже получило около 20 заказов. В дальнейшем планируется освоить выпуск беспилотников для тушения пожаров и перевозки грузов.

Сегодня на производстве заняты четыре специалиста, а сборка одного аппарата занимает около трёх часов. С увеличением объёмов производства компания намерена создавать новые рабочие места для жителей региона.

Как отметил председатель правления АО «СПК «Туркестан» Бекжан Бисенбаев, внедрение агродронов позволит повысить производительность труда в сельском хозяйстве, оптимизировать производственные процессы и ускорить цифровую трансформацию аграрной отрасли.

Отметим, что в производственном парке села Шага Сауранского района уже работают 19 предприятий. До конца года здесь планируется запуск ещё двух новых производств.