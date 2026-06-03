Сборная Казахстана по футболу в Шымкенте

Сборная Казахстана по футболу впервые проводит учебно-тренировочный сбор в Шымкенте. В рамках подготовки к двум предстоящим товарищеским матчам главный тренер пригласил 25 футболистов, среди которых есть и игроки местного клуба «Ордабасы».

На стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова — важное событие, тренировка главной футбольной команды страны. Уже четыре дня лучшие игроки Казахстана готовятся к предстоящим матчам.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, игроки национальной команды не прекратили подготовку. Впереди сборную ждут два товарищеских матча, и тренерскому штабу нужно подобрать стабильный состав. Однако во время тренировочного процесса один из игроков получил травму, и вместо него в срочном порядке был вызван Адилет Садыбеков. Футболист признается, что спустя два года вновь получил возможность защищать честь страны.

Адилет Садыбеков, игрок национальной сборной Казахстана: «Я был дома, когда мне позвонили из национальной сборной. Это был очень эмоциональный и радостный момент. Я был очень счастлив и сразу же приехал в Шымкент. Подготовка проходит отлично, тренировки очень интенсивные. Думаю, мы готовы к матчам против Армении и Венгрии».

Учебно-тренировочный сбор в Шымкенте проводится впервые. Современная спортивная инфраструктура города позволяет проводит такие подготовительные мероприятия. Некоторые футбольные команды предпочитают ехать в Шымкент весной, перед началом началом сезона.

Адилет Садыбеков, игрок национальной сборной Казахстана: «Поле находится в отличном состоянии, все очень довольны. Тренировки проходят на высоком уровне. Шымкент известен своей жаркой погодой, поэтому занятия перенесены на вечернее время и начинаются в шесть часов. Вместе с тренерским штабом мы разбираем игру соперников, проводим теоретические занятия и обсуждаем наши планы и цели».

В этот раз в национальную сборную были приглашены четыре игрока шымкентского клуба «Ордабасы». Один из них — Магжан Токтыбай. Для молодого футболиста это первый вызов в главную команду страны. Он признается, что осуществилась его детская мечта.

Магжан Токтыбай, игрок национальной сборной Казахстана: «Я очень рад приглашению в национальную сборную. С детства мечтал играть за главную команду страны и представлять Казахстан на международной арене. Моя личная цель — помогать команде, забивать голы и отдавать результативные передачи».

Учебно-тренировочный сбор на юге страны продлится до 4 июня. После этого команда отправится за границу. Уже 6 июня сборная Казахстана сыграет на выезде против Армении, а 9 июня проведет товарищеский матч со сборной Венгрии на стадионе «Надьердеи».