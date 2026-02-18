Шымкент готовится побить собственный цветочный рекорд

Весной в Шымкенте планируют побить собственный рекорд по высадке цветов. Об этом нашим журналистам рассказали в управлении развития городской среды города.

Если в прошлом году на улицах мегаполиса было высажено более 1 млн 600 тыс. цветов самых разных видов, то в этом году цифра вырастет в несколько раз.

Ярко зеленые растения и плюсовая температура как маленький кусочек лета в феврале. Местные агрономы активно готовятся к побитию предыдущих цветочных рекордов. Уже в марте стартует масштабная высадка зеленых насаждений. Более 3, 5 млн цветов самых разных сортов, украсят улицы, парки и скверы города. В городском ландшафте появятся уникальные композиции из лаванды и сальвии, которые подарят горожанам калейдоскоп из ярких красок и неповторимого аромата.

«Впервые в этом году на центральных улицах будут высажены цветы которые мы вырастили на двух гектарах. Они появятся на проспекте Кунаева, Тамерлановское шоссе, Байдибек би»,- говорит руководитель отдела Управления развития комфортной городской среды города Шымкент Ауесбек Опабек.

Каждое семечко здесь высажено вручную говорит агроном Халмурад Сейданов. Уже девять лет он вместе с коллегами отвечает за выращивание тысяч цветов, которые впоследствии становятся оформлением городских клумб и аллей. Растения находятся под постоянным контролем. В помещении поддерживается особая температура — 20–25 градусов тепла, что позволяет рассаде активно расти и формировать крепкие бутоны. В таких условиях цветы набирают силу, чтобы потом красоваться на клумбах и аллеях города.

«В теплице растут однолетние и многолетние цветы. За ними ежедневно ухаживает более 20-ти человек. Цветы очень нежные, мы стараемся применять современные технологии при уходе за ними. Недавно был снегопад, в этот период они требовали особого внимания, отапливали комплекс сильнее», -поясняет Халмурад Сейданов.

В управлении развития комфортной городской среды поясняют, что создание цветочных композиций осуществляется при поддержке спонсоров и это позволяет городским клумбам радовать жителей композициями без дополнительных затрат из бюджета.