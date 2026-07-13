Южная Корея запустила новую визу для цифровых кочевников. Она позволяет иностранцам жить в стране до трех лет, сохраняя удаленную работу на зарубежную компанию. Но право официально трудоустроиться в самой Корее такая виза не дает.

Для тех, кто хочет работать у корейского работодателя, условия остаются гораздо жестче. Особенно это касается граждан Казахстана, ведь между двумя странами до сих пор нет соглашения, которое бы упростило получение рабочих виз.

Мадина Пяк этническая кореянка, благодаря своему происхождению девушка смогла оформить рабочую визу и переехала в Южную Корею. Сегодня она живет и работает там. По ее словам, обладатели такой визы могут выбирать практически любую сферу деятельности.

«В основном все работают на заводах. Также, ну, с моей визой F4, в принципе, каких-то сильных ограничений не. Здесь в день даже если через самушиль (биржу труда) ты идешь тебе платят 95 тысяч вон, это где то 35-40 тысяч в день ты зарабатываешь, если 10 дней поработал, то уже 300 тысяч заработал, например. Но также здесь тоже есть свои минусы. Почему, потому что, ну, еда, здесь в основном уходят деньги на еду, на аренд», — Мадина Пяк, гражданка Казахстана.

Для казахстанцев, не имеющих корейских корней, путь к официальному трудоустройству значительно сложнее. Между Казахстаном и Южной Кореей до сих пор нет соглашения, которое бы упростило получение рабочих виз. О необходимости такого механизма говорят уже несколько лет, но документ пока не принят.

Тем не менее возможность работать легально все же есть. Для этого необходимо самостоятельно найти работодателя, получить оффер и подтвердить свою квалификацию. Как правило, компании заинтересованы в дипломированных специалистах, владеющих корейским или английским языком.

«Если вы являетесь специалистом, тогда, конечно, здесь, например, нет шанса отказа. Почему, потому что Корея нуждается в специалистах. На данный момент, даже есть у меня знакомые, которые ищут айтишников. Но без знания языка получить рабочую визу это невозможно, так как либо английский, либо корейский здесь обязательно нужна будет», — Сабрина Сабирова, основатель компании GLOBALVISA.VAC.

По словам специалистов, Южная Корея остается одним из самых востребованных направлений среди казахстанцев. Этому способствуют высокий уровень заработной платы, безопасность и возможность официального трудоустройства. Вместе с тем некоторые граждане отправляются в страну по туристической визе, а затем остаются работать нелегально. Такой способ заработка связан с серьезными рисками.

«Когда человек едет нелегалом, он принимает на себя условия нелегала. Нелегал – это человек, который ограничен в защите своих прав: права трудовые, права медицинские, права любые, юридические права. То есть, что бы ни случилось, человек должен понимать, что у него защита прав наравне с гражданами этой страны нет. Потому что он сам заведомо заезжает условно на отдых, а остается работать», — Евгений Яворский, юрист.

Еще один легальный способ остаться в Южной Корее — учеба. Многие казахстанцы приезжают по студенческой визе, поступают в местные учебные заведения и совмещают обучение с работой.

Законодательство страны позволяет иностранным студентам официально трудиться при соблюдении установленных требований, что дает возможность не только получать образование, но и частично покрывать расходы на проживание.