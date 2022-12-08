В Шымкенте высадили розы и хризантемы зимой

Высаженные недавно цветы на дорогах мегаполиса засыпало толстым слоем снега, что вызвало недовольство горожан.

Жители города и специалисты утверждают, до весны цветы не доживут и бюджетные деньги были потрачены нерационально, передает OTYRAR со ссылкой на телеканал КТК. К слову, только в Каратауском районе на эти цели было выделено 17 млн тенге. Несмотря на то, что розы и хризантемы – растения многолетние, биологи уверены: до весны они не доживут.

Роза Жумабаева, кандидат биологических наук:

«Я как биолог стою и сокрушаюсь. Очень жалко это растение. Я сейчас хотела его немножко разрыть, корень, достать корень аккуратно. Но у меня никак не получалось, потому что там уже лед, уже охватил плотным кольцом – и у меня корень остался в земле. Если он корень, если не остатки гнилые корня».

Специалисты говорят, сложноцветные растения очень теплолюбивы. Высаживать их зимой – дело весьма рискованное, поэтому коммунальщикам нужно было дождаться весны. Шанс спасти розы и хризантемы еще есть. Если их накрыть, то, возможно, какая-то часть прорастет. Но вероятность мала.

К слову, в Шымкенте уже засадили десятки клумб. В одном только Каратауском районе на это потратили 17 миллионов тенге. Местные власти ничего критичного в этом не видят. Говорят, ответственность за клумбы несет подрядчик. Если весной цветы не взойдут, он будет высаживать все заново, но уже за свой счет.

Есимхан Жузбаев, главный специалист отдела аппарата акима Каратауского района:

«Поскольку у нас южный регион, теплый, у нас не бывает сильного холода. Поэтому сажают и осенью, даже в ноябре. Несмотря на то, что сейчас цветы выглядят засохшими, это многолетники. Со стороны подрядной организации есть гарантия на работу. Поэтому сколько цветов погибнет, столько весной и восполнят».