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В Жетысайском районе взыскали 2,8 млн тенге штрафов за нарушения миграционного законодательства

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Прокуратурой Жетысайского района проведен анализ соблюдения миграционного законодательства на территории района.

По результатам анализа выявлены факты пребывания иностранных граждан без регистрации, а также незаконного привлечения иностранной рабочей силы.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора к административной ответственности привлечен 181 человек, в доход государства взысканы штрафы на общую сумму 2,8 млн тенге.

С учетом того, что Жетысайский район является приграничной территорией, вопросы соблюдения миграционного законодательства находятся на постоянном контроле прокуратуры района.

Прокуратура напоминает об ответственности, предусмотренной за нарушение требований законодательства, и призывает граждан строго соблюдать нормы миграционного законодательства.

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