В Жетысайском районе взыскали 2,8 млн тенге штрафов за нарушения миграционного законодательства

Прокуратурой Жетысайского района проведен анализ соблюдения миграционного законодательства на территории района.

По результатам анализа выявлены факты пребывания иностранных граждан без регистрации, а также незаконного привлечения иностранной рабочей силы.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора к административной ответственности привлечен 181 человек, в доход государства взысканы штрафы на общую сумму 2,8 млн тенге.

С учетом того, что Жетысайский район является приграничной территорией, вопросы соблюдения миграционного законодательства находятся на постоянном контроле прокуратуры района.

Прокуратура напоминает об ответственности, предусмотренной за нарушение требований законодательства, и призывает граждан строго соблюдать нормы миграционного законодательства.