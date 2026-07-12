Дарите хоть искру надежды…

В календаре Дней ООН с прошлого года прибавление: появился Международный день надежды. Неожиданно, правда? Давайте выясним, с чего это вдруг международники обратили внимание на надежду — «мой компас земной»? И кто их на это надоумил.

Итак, Международный день надежды ежегодно с 2025-го отмечается 12 июля. Этот праздник учрежден 4 марта 2025 года резолюцией Генеральной ассамблеи ООН для поощрения надежды как руководящего принципа для людей, сообществ и государств.

Инициаторами провозглашения праздника выступили Кэтрин Гётцке, основательница компании Shine Hope (название переводится как «Сияй надеждой»), и островное государство Кирибати — первая страна, где восходит солнце, символизирующее надежду и начало нового дня. Значительную роль в продвижении резолюции сыграла Федерация всеобщего мира и любви (FOWPAL), которая продвигала идею надежды посредством конференций и Декларации надежды.

В итоге принятие резолюции поддержала 161 страна, четыре страны воздержались (Индия, Парагвай, Перу и Турция), одна проголосовала против — это были США. В этой стране выразили опасение по поводу «избыточного количества международных дней».

Думаю, что сначала нам надо понять, что означает слово, само понятие «надежда». В «Википедии» нашла несколько близких по смыслу определений. Надежда — это положительно окрашенная эмоция, она возникает, когда очень ждешь исполнения желаемого. К слову, противоположностью надежде является отчаяние. Думаю, здесь все понятно: когда рушится надежда, человек впадает в депрессию, отчаяние.

Обосновывая идею создания такого праздника, как Международный день надежды, Кэтрин Гётцке и ее единомышленники воодушевлены идеей, что надежда — это сочетание мотивации и способности находить пути достижения целей. Да, они сделали ставку на надежду. Почему? А потому, что уже научно доказано: высокий уровень надежды уменьшает депрессию, тревожность и улучшает результаты лечения при болезнях. Помните пресловутое: «Надежда умирает последней»?

Я очень удивилась, узнав, что есть единица измерения надежды. Да, представьте себе! Она измеряется шкалой надежды Чарльза Снайдера (шкала Adult Hope Scale). Шкала надежды состоит из 12 вопросов-утверждений: четыре из них служат индикаторами силы воли; четыре — индикаторами способности находить пути; четыре вопроса, которые не обрабатываются, являются отвлекающими. Примерное время тестирования — 3-5 минут.

Для чего проводятся эти измерения? Методика предназначена для выявления обобщенного ожидания личностью достижения цели. Иными словами, надежда — это ожидание желаемого и вера в то, что оно может быть достигнуто.

К слову, в ближайшем будущем ООН планирует ввести Глобальный или Всемирный индекс надежды.

Как правило, многим из вас в начале года он попадается в СМИ. К примеру, 13 января на сайте BISAM Central Asia был опубликован Всемирный индекс надежды на 2026-й: «Оптимизм, возраставший у людей в разных странах, несмотря на все коллизии последних лет, пошел на спад в ожидании 2026 года. Об этом говорят итоги традиционного ежегодного опроса Gallup International, всемирной ассоциации, объединяющей профессиональных исследователей общественного мнения. Было опрошено в ноябре-декабре 2025 года около 60 тысяч респондентов в 60 странах. Оператором опроса по Казахстану выступил, как всегда, эксклюзивный представитель GI в РК — Центр социологических и маркетинговых исследований BISAMCentral Asia.

Респондентам был задан вопрос: «Считаете ли вы, что наступающий год будет лучше или хуже предыдущего или останется таким же?» По разнице между выбором вариантов «лучше» и «хуже» рассчитывался Индекс надежды.

В Казахстане нисходящий тренд обозначился несколько раньше, но заметно прервался в 2024 году, однако в 2025-м утвердилась, как и в мире в целом, отрицательная динамика».

Еще пару слов о Кэтрин Гётцке — предпринимателе, филантропе, стратегическом консультанте и борце с депрессией во всем мире. Помимо запуска собственных брендов, Гётцке основала некоммерческую организацию по борьбе с депрессией под названием iFred (Международный фонд исследований и просвещения в области депрессии), цель которой — искоренить стигматизацию этого заболевания с помощью подсолнуха, акцента на надежде, желтого цвета, привлечения знаменитостей и просвещения в области биологии мозга. Так, подсолнух стал международным символом надежды при депрессии.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 450 млн человек, страдающих большим депрессивным расстройством, однако депрессия поддается лечению, а ее приступы часто можно предотвратить. Кэтрин Гётцке гордится своей новой инициативой «Школы надежды», основанной на исследовании, согласно которому НАДЕЖДЕ МОЖНО НАУЧИТЬ.

Как надо отмечать этот праздник? Можно собраться, скажем, в технический перерыв на работе с коллегами и поговорить о своих, пусть и местечковых, проблемах вокруг темы «надежда». Прикинуть, как можно их решить. Можно организовать мини-субботник и преобразить свое пространство. Можно навестить пожилого знакомого, соседа, предложить и оказать ему помощь. Можно поговорить с подростком из своего двора, узнать его мечты-проблемы, оказать помощь, дать толковый совет. В общем, этот день призван укреплять в людях атмосферу надежды.

Думайте и действуйте в позитивном ключе — с надеждой! Это сделает вас здоровее и физически, и на духовном уровне.

Все проблемы рано или поздно решатся, надо не терять надежды на это. Доказательств тому множество. Приведу примеры из близкой мне сферы. Вспомните шедевры мировой литературы: «Алые паруса» А. Грина, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Снежная королева» Г.Х. Андерсена, «Два капитана» В. Каверина, «Большие надежды» Ч. Диккенса, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» С. Кинга и многие другие произведения. Во главе угла каждого из них — НАДЕЖДА, вера в спасение, справедливость и доброту.

Фарида Шарафутдинова