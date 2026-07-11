Турнир, изменивший судьбы

Честно говоря, не ожидала такого ни от себя, ни от лета. Можно было бы начать с фразы: «Ничто не предвещало…» Но какой там! Знала ведь, что летом будет чемпионат мира по футболу-2026. Просто была уверена, что меня он точно не коснется. Никоим образом. Где я и где футбол?! Ан нет! Случилось!

Виной всему соцсети, куда я по утрам заглядываю. То в одной сети появится короткий ну прямо бомбический видеосюжет с чемпионата, то — в другой. И понеслось…

Разумеется, после этого стала гуглить, кто такой Возинья, откуда родом этот прикольный викинг Холанд, что сказал фанатам Роналду, а что и кому пообещал Месси?

Памятуя фразу Аркадия Райкина про то, как «двадцать два бугая по полю мяч перекатывают», я раньше была равнодушна к футболу. А в этом году стала приглядываться и прислушиваться ко всему, что касается этого чемпионата мира. Оказывается, это ИНТЕРЕСНО! И не столько игра, а сколько игроки, некоторые из которых оказались просто легендарными личностями. Пронумерую своих любимчиков.

Первый. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал последним для Криштиану Роналду. А вы знаете, что на теле этого 41-летнего человека нет ни одной татуировки? На то есть причина: Роналду является донором крови и спинного мозга. А тату создает проблемы: согласно медстандартам, доноры имеют право сдавать кровь только через четыре месяца после нанесения тату на кожу, чтобы избежать риска заражения. Роналду не может себе позволить подобного перерыва в донорстве.

Этот португалец, ставший мега звездой мирового футбола, сегодня является одним из самых крупных благотворителей в мире.

А еще Роналду — первый футболист в истории, забивший хотя бы один гол на шести разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 гг.).

Второй — Возинья. Его еще называют «Главное футбольное чудо чемпионата мира-2026». Это представитель африканского футбола, он на год младше Роналду. Вратарь сборной Кабо-Верде — островного государства на Западе Африки. Его настоящее полное имя — Жозимар Жозе Эвора Диаш, а Возинья — прозвище, означающее «Бабушкин внук». Из-за занятости родителей воспитанием внука занимались дед с бабушкой.

Интересный факт. По информации champion.com.ua, перед чемпионатом мира по футболу-2026 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья входил в десятку самых дешевых футболистов турнира: по данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивалась в 50 тыс. евро.

А теперь? По информации на июнь 2026 года, после участия в чемпионате мира по футболу Возинья стал медиазвездой, и, по оценке MarketWatch, его стоимость составила 17 млн долларов.

Почему это произошло? А вот почему… Государство Кабо-Верде пробилось на чемпионат мира впервые в своей истории. Командой, с которой им предстояло встретиться в первом матче, стала сборная Испании. Представляете уровень? Дебютант и фаворит. Слон и моська. Все были уверены в фантастической и быстрой победе сборной Испании, а в итоге 0:0. Героем матча стал Возинья. Он отразил восемь опаснейших ударов мячом в ворота, в футболе их называют сейвами. Его игра вызвала восхищение у болельщиков по всему миру, а вратаря признали лучшим игроком матча.

Но это еще не все! Во многом Возинья своим мегауспехом обязан бразильскому спортивному стримеру и журналисту Казимиру Мигелю (Casimiro Miguel). Во время прямой трансляции матча он призвал свою многомиллионную аудиторию подписаться на страницу Возиньи в Instagram в знак уважения к его выдающейся игре. Как итог — 17 млн подписчиков.

Есть продолжение этой истории. Во время матча болельщики узнали, что из-за финансовых трудностей и проблем с оформлением визы на турнир не смогла приехать мама Возиньи. Она хотела поддержать сына во время турнира… Итог: после широкой огласки ее проблем необходимые вопросы удалось решить, и мама голкипера все-таки приехала на мундиаль.

Мне понравилась фраза, прочитанная на СпортС: «История Возиньи напоминает, что чемпионат мира — это не только борьба за трофей, а турнир, который способен менять человеческие судьбы. В 40 лет, когда большинство футболистов уже давно завершили карьеру, Возинья неожиданно стал мировой звездой. Его жизнь изменилась буквально за несколько дней, а вместе с ней изменилась и жизнь его семьи.

…Его история — напоминание о том, что футбол способен не только дарить великие матчи, но и объединять миллионы людей по всему миру вокруг одного человека, который однажды сыграл лучший матч в своей жизни».

К слову, Возинья может продолжить карьеру в одном клубе с Лионелем Месси. Как сообщило испанское издание Marca, свободным агентом интересуется американский «Интер Майами».

Третий — Эрлинг Холанд. Это норвежский футболист, лучший бомбардир европейских отборочных игр на ЧМ: 16 голов в восьми матчах. Он родился в самом начале ХХI века: 21 июля ему исполнится всего 26 лет.

Холанд помог сборной Норвегии выбить Бразилию из плей-офф. Норвежская команда впервые в истории вышла в четвертьфинал.

Он является лучшим бомбардиром турнира наряду с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе — по семь голов у каждого.

Его рост — 195 см, у него своеобразный внешний вид, специфическая мимика, длинные светлые волосы, которые он часто собирает резиночкой. Благодаря всему этому Холанда называют Терминатором и Норвежским викингом. Он с юмором относится к пародиям и мемам на себя. Страшно обаятельный!

Конечно, это далеко не единственные, но все же главные любимчики ЧМ-2026. Столько открытий, огорчений и побед дал этот чемпионат. Мир после него точно будет другим.

Фарида Шарафутдинова