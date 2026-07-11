Единый платеж с зарплаты планируют ввести в Казахстане

Правительство рассматривает возможность изменить действующую систему обязательных отчислений с заработной платы. Сейчас с зарплаты удерживаются 10% индивидуального подоходного налога, столько же уходит в ЕНПФ, 3,5% на социальное страхование и 5% на медстрахование.

Теперь вместо нескольких отдельных платежей предлагают ввести единый, снизив его общую ставку до 25%. Какие именно взносы объединят и не повлияет ли реформа на будущие пенсии, социальные выплаты и медицинское страхование казахстанцев, пока остается открытым вопросом.

Новую меру представили как помощь в совершенствовании порядка уплаты налогов и упрощению работы предпринимателей. Но эксперты считают, введение единого платежа вряд ли облегчит работу бухгалтеров и предпринимателей.

Главная проблема — высокая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда, которая после принятия нового налогового кодекса достигла порядка 40%. При этом снизить нагрузку на работников можно будет либо за счет уменьшения налогов, либо за счет сокращения социальных отчислений. Но эксперты высказывают опасения.

Говорят, если например, уменьшить действующую 10% ставку пенсионных взносов, это может привести к снижению и размера будущих пенсий. А ситуация во внебюджетных фондах уже сегодня остается непростой.

Марат Каирленов, директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп»: «Сейчас, если правительство будет этот единый платеж вводить за счет сокращения возможностей работника, то это в принципе негативно. Потому что мы видим, допустим, по тому же фонд социального медстрахования, он приводил статистику, что за первый квартал у него, допустим, на 10% меньше от плана сборы. А ниже идут от отчислений работников».

Налоговая нагрузка в разных странах отличается. Так, в развитых государствах отчисления могут достигать почти половины заработной платы. В Казахстане обязательные удержания с доходов работника сейчас составляют 28,5%. Но экономисты отмечают, для нашей страны показатель высокий.

Бекнур Кисиков, экономист: «500 долларов, которые получает, предположим, средний казахстанец или, предположим, 3000 евро, которые получает там француз, все-таки эти вещи нельзя сравнивать. Из этой зарплаты забирать уже 28,5% это очень сложно, это большая нагрузка».

По мнению экспертов, при оценке новой инициативы важно учитывать не только размер налоговой нагрузки, но и паритет покупательской способности. При этом не исключено, что в ходе обсуждения реформы власти могут отказаться от идеи снижения совокупной ставки, и сохранить сохранить ее на нынешнем уровне.