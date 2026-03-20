Поздравление главы государства с праздником Ораза айт

Поздравление главы государства с праздником Ораза айт

Редактор Юлия Машковская
Фото: Aqorda

Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт!

Это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность.

Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся.
Эти принципы отражают подлинную суть Ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество.

Весьма символично, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии нашей страны.

Народ Казахстана принял новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, справедливости, прогресса.

И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!

Ораза айт қабыл болсын!

