В первый день Ораза айт в Шымкенте семь благотворительных фонда объединившись провели акцию.

В ходе мероприятия многодетным и малообеспеченным семьям были розданы праздничные подарки. На праздник Ораза айт Шолпан Боранбаева пришла с детьми. Многодетная мать решила сказать персональное «спасибо» представителям благотворительного фонда за поддержку в непростое время:»Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником Ораза айт. Чтобы у всех в семьях царил мир, дети были здоровы. Чтобы все ваши пожелания были исполнены. Спасибо благотворительным фондам за праздник».

7 крупных благотворительных фондов Шымкента объединились и организовали праздник 150 малообеспеченных, многодетных и одиноких людей. Окружили заботой и вниманием 500 мальчишек и девчонок.

«Сегодня, в первый день Ораза айт, мы решили поздравить всех с праздником. В этот день день важно, чтобы звучали добрые слова, пожелания. Желаем всем здоровья и семейного благополучия»- говорит руководитель благотворительного фонда «Ізгілікте жарысайық» Асхат МАУЛЕНОВ.

Ораза айт объединяет людей и духовно очищает. Организаторы уверены, добрые дела обязательно найдут своё продолжение.