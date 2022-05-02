С окончанием месяца Рамазан

2 мая завершается священный месяц Рамазан Дорогие мусульмане! Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляем вас с окончанием священного месяца Рамазан и с наступающим праздником Ид аль Фитр (Ораза айт)!

Это особый месяц для мусульман – время духовного очищения и совершенствования: воздержания и избавления от грехов, совершения добрых дел. Целый месяц от рассвета до заката солнца вам, истинным мусульманам, нельзя было принимать пищу и даже пить воду. Запрещалось употреблять спиртное, ведь пророк говорил: «Любой опьяняющий напиток запретен, а то, что опьяняет в большом количестве, запрещено и в малом».

Но главным в эти дни было ваше духовное совершенствование. Испытание воздержанием от пищи и жаждой в этот период способствует освобождению людей от господства низменных, животных потребностей и позволяет предаться размышлениям о духовных ценностях. В этот период многократно возрастают как награды за добрые поступки, так и наказания за дурные.

Пусть в эти благословенные дни Аллах примет ваши молитвы! Позвольте пожелать вам терпения, стойкости и заслуженного счастья!

На протяжении всего месяца Рамазан в 44 мечетях Шымкента читали Коран хатым.

Тысячи шымкентцев оказывали и продолжают оказывать благотворительность своим землякам. И это происходит не случайно, они делают это по велению своих сердец.

В начале месяца Рамазан председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал всех нас, казахстанцев, «проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце». Мы искренне поддержали этот призыв.

Еще раз с праздником, уважаемые соотечественники, мусульмане! Да примет Аллах ваши пост, молитвы и благодеяния!