Казахстан объявил состав на Азиатские пляжные игры

Определён состав сборной Казахстана для участия в VI Азиатских пляжных играх, которые пройдут с 22 по 30 апреля 2026 года в городе Санья (Китай).

Казахстан представят 70 спортсменов, которые выступят в девяти видах спорта: акватлон, баскетбол 3×3, водное поло, джиу-джитсу, парусный спорт, плавание на открытой воде, пляжная борьба, пляжный волейбол и спортивное скалолазание.

Всего в программе соревнований — 15 дисциплин. Игры возвращаются в международный календарь спустя 10 лет: предыдущий турнир прошёл во вьетнамском Дананге. Казахстанская сборная участвовала во всех предыдущих Играх.

Соревнования станут важным этапом подготовки к летним Азиатским играм в Японии.