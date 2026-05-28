Амурских тигров выпустили в природу Казахстана в рамках совместного проекта с Россией

Президентам Казахстана и России представили проект по реинтродукции амурских тигров. Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину продемонстрировали видеоролик, в котором четыре амурских тигра были выпущены на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш».

Тигры были выпущены в природную среду с использованием спутниковых ошейников для последующего мониторинга.

В ходе государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию в ноябре 2025 года был подписан совместный план мероприятий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане. В рамках достигнутых договоренностей российская сторона передала 4 амурских тигров.

Данная инициатива обеспечит восстановление численности популяции тигра в Казахстане и внесет важный вклад в сохранение мирового биоразнообразия.